Cầu thủ nghi bán độ kèo thẻ vàng bị bắt ngay trước World Cup 2026

(VTC News) -

Theo New York Times, tiền đạo Elye Wahi của đội tuyển Bờ Biển Ngà đã bị bắt ngay trước thềm World Cup 2026 vì nghi ngờ liên quan đến hành vi dàn xếp tỷ số. Các cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm xác định việc anh có hành vi dàn xếp trận đấu bằng cách cố tình nhận thẻ vàng khi khoác áo CLB Nice trong trận gặp Metz ngày 18/5 hay không.

Wahi bị cảnh sát Pháp bắt giữ vào ngày 30/5, ngay sau khi ghi hai bàn trong chiến thắng trước Saint-Etienne. Kết quả này giúp Nice trụ lại Ligue 1 - giải đấu cao nhất của bóng đá Pháp.

Dù vậy, anh vẫn được phép sang Mỹ dự World Cup và đá chính trong chiến thắng 1-0 của Bờ Biển Ngà trước Ecuador hôm 15/6 tại Philadelphia. Trong trận đấu này, Wahi đưa bóng dội xà ngang ở hiệp hai. Wahi thi đấu 55 phút trong vai trò trung phong, phối hợp hiệu quả với Yan Diomande - cầu thủ xuất sắc nhất trận. Anh suýt ghi bàn với cú dứt điểm trúng xà ngang trước khi được thay ra.

Elye Wahi bị cảnh sát bắt giữ ngay trước thềm World Cup 2026. (Ảnh: AP)

Người phát ngôn của Viện Công tố Marseille cho biết: "Chúng tôi xác nhận rằng một cầu thủ bóng đá 23 tuổi đang thi đấu tại Ligue 1 đã bị bắt ngày 30/5. Viện Công tố Marseille đã mở cuộc điều tra về các cáo buộc lừa đảo, tham nhũng thể thao có tổ chức, che giấu tài sản và rửa tiền. Cầu thủ này đã được trả tự do sau khi lấy lời khai trong thời gian tạm giữ. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Người này không phải thành viên đội tuyển Pháp tham dự World Cup".

Hiện Liên đoàn bóng đá Bờ Biển Ngà, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và tiền đạo Elye Wahi đều chưa phản hồi về vụ việc.

Theo các nguồn tin, cuộc điều tra bắt đầu sau khi Ligue de Football Professionnel (LFP) - đơn vị quản lý bóng đá chuyên nghiệp Pháp - nhận được hàng loạt cảnh báo về những mô hình cá cược bất thường liên quan đến trận Nice gặp Metz.

Trước đó, New York Times đưa tin có hai cầu thủ tham dự World Cup bị tố cáo vì nghi vấn dàn xếp tỷ số và Wahi là một trong số đó. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển tới Liên đoàn bóng đá Pháp. Đáng chú ý, Wahi được triệu tập vào danh sách dự World Cup của Bờ Biển Ngà ngày 16/5, tức chỉ vài ngày trước trận gặp Metz.

Video: Bờ Biển Ngà thắng 1-0 Ecuador

Trong trận đấu nói trên, Wahi nhận thẻ vàng ở phút 35 sau pha vào bóng quyết liệt với hậu vệ Sadibou Sane của Metz. Hai phút trước đó, anh cũng đã phạm lỗi với hậu vệ cánh Bouna Sarr nhưng không bị cảnh cáo.

Tấm thẻ vàng này khiến Wahi bị treo giò ở trận lượt đi play-off trụ hạng với Saint-Etienne ngày 27/5 do đã tích lũy đủ năm thẻ vàng tại Ligue 1 mùa giải 2025-2026. Không có Wahi, Nice hòa 0-0 trên sân khách.

Ba ngày sau, tiền đạo này trở lại đội hình xuất phát ở trận lượt về, ghi hai bàn trong chiến thắng 4-1 và được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Ngay sau đó, anh bị lực lượng chuyên trách chống tham nhũng của cảnh sát Pháp bắt giữ.

Hiện Wahi chưa bị khởi tố bất kỳ tội danh nào. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và anh vẫn được phép sang Bắc Mỹ cùng đội tuyển Bờ Biển Ngà dự World Cup. Theo kế hoạch, Wahi vẫn sẽ cùng Bờ Biển Ngà sang Canada để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Đức ngày 21/6.