Kết quả Bờ Biển Ngà vs Ecuador, bảng E World Cup 2026 mới nhất

(VTC News) -

Bờ Biển Ngà 0 0 Ecuador

Trận Bờ Biển Ngà đấu với Ecuador diễn ra lúc 6h ngày 15/6 trên sân Lincoln Financial, Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ, thuộc bảng E World Cup 2026. Kết thúc hiệp một, tỷ số tạm thời là 0-0 dù cả 2 đội đều tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu.

Tỷ lệ kiểm soát bóng của 2 đội không chênh nhau đáng kể trong hiệp một. Dù vậy, Ecuador là đội chơi tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn với sự năng nổ của Enner Valencia và Alan Minda. Đội bóng Nam Mỹ 2 lần sút dội xà trong nửa đầu trận đấu.

Ecuador (áo xanh) chiếm ưu thế trước Bờ Biển Ngà trong hiệp một. (Ảnh: Reuters)

Chất lượng các pha tấn công của Bờ Biển Ngà không tốt bằng đối thủ. Những cầu thủ được kỳ vọng nhiều là Nicolas Pepe và Yan Diomande không có nhiều tình huống thể hiện khả năng đột phá.

Đội bóng châu Phi tung ra 6 cú dứt điểm trong hiệp một. Tuy nhiên, phần lớn trong số đó không gây nguy hiểm cho khung thành của Ecuador. Hai đội bước vào giờ nghỉ giữa 2 hiệp với tỷ số 0-0.

Đội hình Bờ Biển Ngà vs Ecuador

Bờ Biển Ngà: Yahia Fofana (1), Ghislain Konan (3), Wilfried Singo (5), Seko Fofana (6), Franck Kessie (8), Yan Diomande (11), Elye Wahi (12), Guela Doue (17), Nicolas Pepe (19), Emmanuel Agbadou (20), Bazoumana Toure (24).

Ecuador: Herman Galindez (1), Piero Hincapie (3), Joel Ordonez (4), Willian Pacho (6), John Yeboah, Enner Valencia (13), Alan Minda (14), Pedro Vite (15), Gonzalo Plata (19), Alan Franco (21), Moises Caicedo (23).