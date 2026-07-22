Bùi Duy Ngọc kể chuyện tình dang dở sau 5 năm biến cố

(VTC News) -

Sau 5 năm rời xa sân khấu vì biến cố, Bùi Duy Ngọc dần cởi mở hơn khi kể về những trải nghiệm đã thay đổi cả sự nghiệp lẫn chuyện tình cảm. Những chiêm nghiệm ấy được nam ca sĩ gửi gắm qua ca khúc Điều em muốn.

Theo Bùi Duy Ngọc, trước năm 2020, con đường nghệ thuật của nam ca sĩ vốn nhiều chông chênh. Anh dành gần như toàn bộ thời gian cho công việc, không còn nhiều khoảng trống cho chuyện tình cảm.

Ca sĩ Bùi Duy Ngọc trải lòng về chuyện tình dang dở.

Biến cố xảy ra vào năm 2020 khiến Bùi Duy Ngọc phải rời xa sân khấu suốt 5 năm. Trong quãng thời gian ấy, anh tập trung xây dựng lại sự nghiệp, còn những mối quan hệ tình cảm cũng dần khép lại khi bản thân chưa đủ ổn định. Chính những trải nghiệm đó trở thành chất liệu để anh viết nên Điều em muốn.

Điểm nhấn của ca khúc nằm ở câu hát: "Anh mong em đạt được điều em muốn". Với Bùi Duy Ngọc, đây không chỉ là lời chúc dành cho một người đã bước qua cuộc đời mình mà còn là lời động viên gửi tới chính bản thân trong giai đoạn khó khăn nhất.

Điều em muốn do Bùi Duy Ngọc và Nguyễn Trần Trung Nguyên đồng sáng tác. Nam ca sĩ đảm nhận vai trò producer, phần hòa âm phối khí do Long Rex thực hiện, guitarist là Khôi Vũ.

MV lấy cảm hứng từ chính câu chuyện của Bùi Duy Ngọc, khắc họa hình ảnh một chàng trai lang thang giữa thành phố trong đêm, đối diện với những suy nghĩ và cảm xúc còn dang dở. Thay vì xây dựng một cốt truyện rõ ràng, ê-kíp lựa chọn lối kể thiên về cảm xúc, như một cuộc độc thoại nội tâm của nhân vật chính.

Bùi Duy Ngọc từng gặp biến cố tai nạn giao thông.

Bùi Duy Ngọc từng lọt vào bán kết Sao Mai 2015 trước khi thành lập nhóm The Wings. Năm 2016, nhóm giành ngôi á quân chương trình Nhân tố bí ẩn (X-Factor).

Sau biến cố tai nạn giao thông, anh gần như vắng bóng trên sân khấu, chuyển hướng sang giảng dạy thanh nhạc và sản xuất âm nhạc. Bùi Duy Ngọc đứng sau nhiều bản hit của các nghệ sĩ như Vicky Nhung, Orange, Ngô Lan Hương hay Mỹ Mỹ.

Năm 2025, nam ca sĩ được nhiều khán giả biết đến hơn khi tham gia Anh trai Say Hi. Dù dừng chân ở Live Stage 3, anh vẫn ghi dấu ấn nhờ chất giọng nội lực cùng khả năng sản xuất âm nhạc qua các tiết mục như Em đã chờ anh bao lâu, Đã từng. Sau chương trình, Bùi Duy Ngọc tiếp tục hợp tác với Khôi Vũ trong ca khúc Đi về thôi, trước khi phát hành Cảm ơn đã chung đường và mới nhất là Điều em muốn.