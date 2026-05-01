Nam ca sĩ từng bị Châu Đăng Khoa chê: Thủ khoa Nhạc viện, giành Á quân 'Anh trai Say hi'

Ca sỹ, nhạc sỹ Bùi Trường Linh (nghệ danh buitruonglinh) sinh năm 1999, xuất thân từ Hà Nội, là một trong những gương mặt nghệ sĩ trẻ có nền tảng đào tạo bài bản trong Vpop. Trước khi được biết đến rộng rãi qua các sân khấu lớn hay gameshow truyền hình, Bùi Trường Linh có nhiều năm theo học chính quy.

8 tuổi, Bùi Trường Linh đỗ thủ khoa đầu vào violin tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Xuất phát điểm từ âm nhạc cổ điển giúp Bùi Trường Linh sở hữu kỹ thuật vững vàng và tư duy âm nhạc chỉn chu.

Sau khi chuyển vào TP.HCM sinh sống, anh tiếp tục theo học tại Nhạc viện TP.HCM với hai chuyên ngành Violin và Thanh nhạc – Nhạc nhẹ. Ngoài ra, Bùi Trường Linh còn từng học lớp Cao đẳng Diễn viên Kịch - Điện ảnh tại Đại học Sân khấu Điện Ảnh TP.HCM.

Bùi Trường Linh từng kể câu chuyện vui khi tốt nghiệp Nhạc viện TP.HCM. Anh vì lịch trình cá nhân nên không thể tốt nghiệp cùng lúc với bạn bè trong khoá. Nam ca sĩ sau đó thi riêng và hoàn thành chương trình. Anh hài hước gọi mình là “thủ khoa” vì… thi một mình. Ngoài violin, anh có thể chơi piano, guitar, sáng tác, hát và sản xuất âm nhạc.

Nam ca sĩ sở hữu loạt thành tích đáng kể với nhiều bản hit Đường tôi chở em về, Dù cho mai về sau, Mong rằng em hạnh phúc suốt cuộc đời này.... Những giai điệu nhẹ nhàng, giàu cảm xúc cùng ca từ gần gũi đã giúp anh sở hữu lượng fan nhất định. Năm 2025, nam ca sỹ tiếp tục gây chú ý khi tham gia Anh trai say hi, giành vị trí Á quân cùng danh hiệu “Anh trai tương lai”.

Bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp của nam ca sĩ đến từ ca khúc Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời. Được sáng tác từ năm 2022, bài hát bất ngờ được lựa chọn thể hiện tại Đại lễ 2/9 ở Quảng trường Ba Đình với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ tên tuổi, trong đó có Mỹ Tâm, Hoà Minzy, Trúc Nhân, Đức Phúc,... Với một nghệ sĩ Gen Z, việc sáng tác của mình vang lên trong sự kiện trọng đại không chỉ là vinh dự mà còn là cột mốc khẳng định vị thế và tư duy âm nhạc.

Chia sẻ về quá trình sáng tác, Bùi Trường Linh cho biết ca khúc bắt nguồn từ cảm xúc rất cá nhân. trân trọng và tự hào khi tìm hiểu lịch sử dân tộc. Anh từng có ý định đưa nhiều dấu mốc lịch sử vào bài hát, nhưng nhận ra nếu quá dày đặc chi tiết, tác phẩm sẽ trở nên khô cứng.

Thay vào đó, anh chọn cách chắt lọc tinh thần từ những áng văn kinh điển như Nam quốc sơn hà, Hịch tướng sĩ, Bình Ngô đại cáo hay Tuyên ngôn độc lập, rồi chuyển tải bằng một ngôn ngữ âm nhạc mềm mại, dễ tiếp cận hơn với khán giả trẻ. Cảm xúc đến tự nhiên và anh viết liên tục đến khoảng 4h sáng thì hoàn thành ca khúc.

Ít ai biết rằng ca khúc này từng không được đánh giá cao khi xuất hiện tại chương trình Big Song Big Deal. Chính nhạc sỹ Châu Đăng Khoa là giám khảo nhận xét thẳng thắn rằng âm nhạc của Bùi Trường Linh “rất tầm thường”. Thay vì phản ứng tiêu cực, Bùi Trường Linh cho biết anh ghi nhớ góp ý này như một động lực để hoàn thiện bản thân.

Dù Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời tạo được hiệu ứng tích cực, Bùi Trường Linh khẳng định điều đó không làm thay đổi định hướng âm nhạc cốt lõi của mình. Anh vẫn theo đuổi những giá trị bền vững: tạo ra những ca khúc mang lại cảm xúc, sự kết nối và năng lượng tích cực. Thành công của bài hát chỉ khiến anh tin rằng mình đang đi đúng hướng và cần “khó tính” hơn với chính mình trong từng sản phẩm.

Không chỉ chú trọng âm nhạc, Bùi Trường Linh còn thể hiện rõ quan điểm sống của một nghệ sỹ trẻ: cẩn trọng trong lời nói và hành động, ý thức về sức ảnh hưởng của mình đối với khán giả. Với anh, sự tử tế và chân thành không chỉ là phẩm chất cá nhân mà còn là nền tảng để nghệ sĩ có thể lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Bên cạnh sự nghiệp, đời sống cá nhân của nam ca sỹ cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Anh có chuyện tình kéo dài hơn 10 năm với bạn gái ngoài ngành – Thúy Hằng. Cả hai quen nhau từ thời học lớp 11, khi anh chuyển vào TP.HCM.

Nam ca sỹ luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho bạn gái, đưa chính những câu chuyện tình yêu đời thường vào âm nhạc, trong đó có ca khúc Cho dù mai về sau. Thúy Hằng cũng nhiều lần xuất hiện ủng hộ anh từ talkshow đến hậu trường và các buổi biểu diễn, đồng thời thừa nhận Bùi Trường Linh chính là hình mẫu lý tưởng của mình.

Với cặp đôi, bí quyết giữ gìn một mối quan hệ lâu năm là ở sự trân trọng, chân thành và khả năng cảm thông cho nhau trong những giai đoạn bận rộn.