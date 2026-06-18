Hành động đẹp của đội Uzbekistan: Dọn sạch phòng thay đồ, không quên lời cảm ơn

(VTC News) -

Sáng 18/6, đội tuyển Uzbekistan nhận thất bại 1-3 trước Colombia trong trận đấu đầu tiên của 2 đội ở vòng bảng World Cup 2026. Sau trận đấu, các cầu thủ Uzbekistan đã tự tay dọn dẹp sạch sẽ phòng thay đồ trước khi rời sân. Hình ảnh được Liên đoàn Bóng đá Uzbekistan (AFU) chia sẻ trên kênh Telegram chính thức.

Trên tấm bảng trong phòng thay đồ, đội tuyển Uzbekistan để lại lời nhắn bằng tiếng Uzbekistan và tiếng Tây Ban Nha: "Cảm ơn Mexico rất nhiều! Chúc các bạn có một kỳ World Cup thành công. Xin cảm ơn". Các cầu thủ gửi lời cảm ơn tới nước chủ nhà Mexico và sân vận động Azteca, nơi chứng kiến trận đấu World Cup đầu tiên trong lịch sử của đội tuyển Uzbekistan.

Đội tuyển Uzbekistan dọn dẹp sạch sẽ phòng thay đồ và để lại lời nhắn cảm ơn Mexico trước khi rời sân vận động.

Trước đó, đội tuyển Nhật Bản cũng nhận được nhiều lời khen khi dọn dẹp sạch sẽ phòng thay đồ sau trận hòa 2-2 với Hà Lan. Đây là hình ảnh quen thuộc của bóng đá Nhật Bản tại các giải đấu lớn, tương tự cách các cổ động viên nước này thường ở lại thu gom rác trên khán đài sau mỗi trận đấu.

Sau nhiều năm chờ đợi và không ít lần lỡ hẹn, Uzbekistan cuối cùng cũng giành quyền góp mặt tại một kỳ World Cup. Đại diện Trung Á đã vượt qua vòng loại châu Á với màn trình diễn thuyết phục, hiện thực hóa giấc mơ từng nhiều lần dang dở trong quá khứ. Đại diện châu Á đang có sự tiến bộ mạnh mẽ trong những năm gần đây.

Video: Uzbekistan 1-3 Colombia

Uzbekistan khởi đầu kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử bằng thất bại 1-3 trước Colombia. Dù vậy, đại diện châu Á vẫn có khoảnh khắc đáng nhớ khi Abbosbek Fayzullaev ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển nước này. Thầy trò HLV Fabio Cannavaro thi đấu nỗ lực trong hiệp hai nhưng không thể tránh khỏi thất bại trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Sau trận đấu với Colombia, Uzbekistan tiếp tục hành trình tại vòng bảng với trận đấu trước Bồ Đào Nha vào ngày 24/6, trước khi chạm trán CHDC Congo 4 ngày sau đó.