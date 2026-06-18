(VTC News) -

Đội tuyển Cộng hòa Séc đấu với Nam Phi lúc 23h ngày 18/6 trên sân Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (Mỹ), ở lượt trận thứ hai bảng A World Cup 2026. Theo dự đoán của siêu máy tính Opta, Cộng hòa Séc có 54,9% cơ hội giành chiến thắng, cao hơn đáng kể so với 21,8% của Nam Phi. Khả năng hai đội hòa nhau là 23,3%.

Nhận định bóng đá Cộng hòa Séc vs Nam Phi

Cộng hòa Séc và Nam Phi đều thất bại ở lượt trận ra quân. Cộng hòa Séc thua Hàn Quốc 1-2, trong khi Nam Phi thua chủ nhà Mexico 0-2. Do đó, trận đấu này có ý nghĩa rất quan trọng với cả hai đội trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng A.

Cộng hòa Séc đấu với Nam Phi ở lượt trận thứ hai bảng A World Cup 2026.

Đội thua ở màn so tài này sẽ chịu áp lực rất lớn trước lượt trận cuối. Trong trường hợp kết quả trận Mexico vs Hàn Quốc không thuận lợi, Cộng hòa Séc hoặc Nam Phi có thể sớm rơi vào tình thế bị loại. Đây là lý do hai đội đều không có nhiều lựa chọn ngoài việc hướng đến chiến thắng.

Cộng hòa Séc được đánh giá cao hơn Nam Phi. Đội bóng châu Âu có chất lượng đội hình đồng đều hơn, nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu và một tiền đạo đẳng cấp là Patrik Schick. Nếu kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu, thầy trò huấn luyện viên Miroslav Koubek có cơ sở để giành 3 điểm.

Phân tích phong độ Cộng hòa Séc

Cộng hòa Séc thắng 6, hòa 2 và thua 2 trong 10 trận gần nhất. Họ ghi 19 bàn và thủng lưới 11 lần. Đây là thống kê tương đối tích cực, nhất là khi đội bóng châu Âu có chuỗi 6 trận bất bại trước khi thua Hàn Quốc ở lượt trận mở màn World Cup 2026.

Tuy nhiên, vấn đề của Cộng hòa Séc là khả năng phòng ngự chưa thật sự chắc chắn. Họ thủng lưới trong 5 trận gần nhất, lần lượt trước Hàn Quốc, Guatemala, Kosovo, Đan Mạch và Ireland. Trước một Nam Phi có tốc độ ở hai biên, Cộng hòa Séc cần giữ cự ly đội hình tốt hơn.

Cộng hòa Séc chơi không tốt trước Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

Ở trận gặp Hàn Quốc, Cộng hòa Séc không kiểm soát bóng đủ tốt và chỉ tạo ra số cơ hội hạn chế. Dù vậy, bàn thắng của Krejci cho thấy họ vẫn có thể khai thác tốt các tình huống bóng bổng, ném biên và cố định. Đây là điểm mạnh có thể tiếp tục được sử dụng trước Nam Phi.

Patrik Schick vẫn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công. Bên cạnh đó, Tomas Soucek mang đến sức mạnh ở tuyến giữa, còn Vladimir Coufal và Jaroslav Zeleny có thể tạo ra các pha leo biên quan trọng trong sơ đồ 3-4-2-1.

Nếu muốn thắng, Cộng hòa Séc cần chơi chủ động hơn so với trận ra quân. Đội bóng của huấn luyện viên Koubek phải tăng thời lượng kiểm soát bóng, đồng thời tận dụng tốt hơn các pha đưa bóng vào vòng cấm cho Schick.

Phân tích phong độ Nam Phi

Nam Phi thắng 3, hòa 3 và thua 4 trong 10 trận gần nhất. Họ ghi 10 bàn và thủng lưới 12 lần. Chất lượng tấn công của đội bóng châu Phi không cao. Đội bóng này cũng cho thấy khả năng triển khai bóng hạn chế khi gặp phải đối thủ mạnh.

Trận thua Mexico 0-2 là tín hiệu đáng lo với Nam Phi. Họ gặp khó trong việc thoát pressing, tạo ra rất ít cơ hội rõ ràng và không thể duy trì sức ép lên phần sân đối thủ. Hai tấm thẻ đỏ của Yaya Sithole và Themba Zwane càng khiến tình thế của Nam Phi khó khăn hơn trước lượt trận thứ hai.

Nam Phi thua Mexico ở trận ra quân. (Ảnh: Reuters)

Dù vậy, Nam Phi vẫn có cơ sở để tin vào khả năng cạnh tranh. Đội bóng của huấn luyện viên Hugo Broos có nền tảng thể lực tốt và không ngại chơi quyết liệt.

Teboho Mokoena là điểm sáng hiếm hoi của Nam Phi ở trận gặp Mexico. Tiền vệ này có khả năng giữ nhịp, phân phối bóng và hỗ trợ phòng ngự. Khi thiếu Sithole và Zwane, vai trò của Mokoena càng quan trọng hơn.

Nếu muốn có điểm, Nam Phi nhiều khả năng phải chơi thấp và đông quân số ở khu vực giữa sân. Họ cần hạn chế khoảng trống cho Schick, đồng thời chờ cơ hội phản công nhờ tốc độ của Oswin Appollis, Tshepang Moremi và Lyle Foster.

Thông tin đội hình Cộng hòa Séc và Nam Phi

Cộng hòa Séc không phát sinh ca chấn thương mới sau trận gặp Hàn Quốc. Huấn luyện viên Miroslav Koubek nhiều khả năng tiếp tục sử dụng sơ đồ 3-4-2-1. Ladislav Krejci, cầu thủ ghi bàn ở trận ra quân, được kỳ vọng tiếp tục đá trong hàng thủ ba người.

Tomas Soucek gần như chắc chắn đá chính ở tuyến giữa. Cầu thủ này là điểm tựa quan trọng trong các pha tranh chấp và không chiến. Alexandr Sojka có thể tiếp tục sát cánh cùng Soucek, trong khi Coufal và Zeleny đảm nhiệm hai hành lang.

Nam Phi mất Yaya Sithole và Themba Zwane vì án treo giò. Đây là tổn thất đáng kể với đội bóng châu Phi. Huấn luyện viên Hugo Broos có thể điều chỉnh hệ thống, chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1 để tăng sự cân bằng.

Jayden Adams nhiều khả năng tiếp tục đá chính ở tuyến giữa. Thalente Mbatha có thể được sử dụng để thay Sithole. Trên hàng công, Lyle Foster được kỳ vọng đá cao nhất, trong khi Appollis, Mokoena và Moremi hỗ trợ phía sau.

Đội hình dự kiến Cộng hòa Séc: Kovar; Hranac, Chaloupek, Krejci; Coufal, Soucek, Sojka, Zeleny; Sulc, Provod; Schick.

Đội hình dự kiến Nam Phi: Williams; Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba; Adams, Mbatha; Appollis, Mokoena, Moremi; Foster.

Dự đoán kết quả: Cộng hòa Séc 2-1 Nam Phi.