Trường lý giải không xét tuyển thí sinh chỉ khai IELTS trên hệ thống Bộ GD&ĐT 

Phản ánh tới VietNamNet, một phụ huynh cho biết con mình đã nộp chứng chỉ IELTS lên hệ thống của Bộ GD&ĐT nhưng chưa nộp trên hệ thống riêng của Đại học Kinh tế Quốc dân. Hồ sơ của thí sinh này sau đó không được xác nhận hợp lệ và không được đưa vào xét tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp.

Phụ huynh này cho rằng trước đó Bộ GD&ĐT có văn bản đề nghị các trường sử dụng dữ liệu điểm chứng chỉ ngoại ngữ đã được thí sinh cập nhật trên hệ thống của Bộ để thực hiện xét tuyển.

Tuy nhiên, Đại học Kinh tế Quốc dân vẫn yêu cầu thí sinh phải nộp chứng chỉ trên hệ thống của trường. Theo phụ huynh, quy định này khiến một số thí sinh dù có chứng chỉ IELTS hợp lệ vẫn không được xét tuyển theo phương thức kết hợp chỉ vì chưa hoàn tất thêm một bước khai báo.

Khoảng 25.000 thí sinh có IELTS, SAT đăng ký Đại học Kinh tế Quốc dân năm nay.

Trao đổi với VietNamNet, đại diện Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết nhà trường đã liên tục thông báo công khai, hướng dẫn đầy đủ trên các kênh thông tin chính thức để thí sinh, phụ huynh theo dõi.

Theo quy định của trường, tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp đều phải nộp hồ sơ và minh chứng trên hệ thống của Đại học Kinh tế Quốc dân trong thời hạn quy định. Chỉ những hồ sơ đã được kiểm tra, xác thực hợp lệ mới được đưa vào xét tuyển.

Thí sinh không nộp hồ sơ xét tuyển kết hợp trên hệ thống của trường nhưng vẫn đăng ký nguyện vọng vào Đại học Kinh tế Quốc dân trên hệ thống của Bộ GD&ĐT sẽ thuộc diện xét tuyển theo phương thức chỉ sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, thay vì xét kết hợp điểm thi và chứng chỉ.

Năm nay, Đại học Kinh tế Quốc dân đã kiểm tra, xác thực gần 25.000 chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL iBT, TOEIC) và chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế (SAT, ACT). Trong số này, nhiều chứng chỉ bị loại do không hợp lệ.

Theo nhà trường, trước thời điểm thí sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng chính thức trên hệ thống của Bộ GD-ĐT, 100% dữ liệu của các thí sinh đăng ký xét tuyển kết hợp trên hệ thống của trường đã được rà soát, đối sánh kỹ lưỡng, đảm bảo chính xác, hợp lệ trước khi đưa vào xét tuyển.

Những thí sinh có hồ sơ hợp lệ đều có thể tra cứu điểm xét tuyển trước khi đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ.

Vì vậy, theo nhà trường, “không có chuyện thí sinh bị mất quyền lợi”. Thí sinh cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, gồm đọc kỹ đề án tuyển sinh, theo dõi hướng dẫn và nộp hồ sơ đúng quy định của trường trong thời hạn thông báo.