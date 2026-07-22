Những bếp ăn 0 đồng đỏ lửa, giữ hơi ấm cho người dân Lai Châu sau lũ dữ

Để đưa những phần quà đến với bà con nhanh nhất, đoàn thiện nguyện đã vượt hơn 300 km từ Hà Nội lên vùng lũ, băng qua nhiều cung đường đèo dốc hiểm trở. Dù phần lớn thành viên chưa quen di chuyển trên địa hình miền núi, cả đoàn vẫn quyết tâm lên đường ngay trong đêm. "Khi tận mắt chứng kiến ngôi trường trở thành nơi ở tạm của hàng trăm người dân sau thiên tai, chúng tôi thực sự nghẹn lòng. Hy vọng những phần quà tuy không lớn nhưng sẽ góp thêm chút hơi ấm, giúp bà con có thêm động lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này", anh Thế Anh chia sẻ.