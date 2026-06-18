Tuần lễ kết nối giao thương SATRA 2026: Đưa hàng Việt chinh phục thị trường

(VTC News) -

Sự kiện diễn ra từ ngày 18 đến ngày 22/6/2026 tại Trung tâm thương mại Centre Mall Võ Văn Kiệt (1466 Võ Văn Kiệt, phường Bình Tiên, TP.HCM).

Tuần lễ kết nối giao thương và không gian giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại hệ thống phân phối hiện đại SATRA năm 2026, diễn ra từ 18 đến ngày 22/6/2026 tại Trung tâm thương mại Centre Mall Võ Văn Kiệt.

Mở lối vào hệ thống bán lẻ hiện đại

Trong bối cảnh tiêu dùng nội địa là động lực tăng trưởng kinh tế then chốt, việc đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối hiện đại không còn là mục tiêu dài hạn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết. Sự kiện được thiết kế như một “bước đệm” chiến lược, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua rào cản về tiêu chuẩn chất lượng, bao bì và khả năng cung ứng để tiếp cận hệ thống bán lẻ chuyên nghiệp.

Sự kiện quy tụ hàng trăm doanh nghiệp, hợp tác xã trên cả nước với đa dạng mặt hàng: thực phẩm tươi sống, nông sản, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, hàng tiêu dùng thiết yếu và sản phẩm thân thiện với môi trường. Không gian trưng bày ngay tại điểm bán của SATRA không chỉ giúp người tiêu dùng tiếp cận trực tiếp sản phẩm mà còn là cơ hội để doanh nghiệp kiểm chứng sức tiêu thụ thực tế.

Ở góc độ thị trường, đây là bước sàng lọc quan trọng: sản phẩm nào đáp ứng được nhu cầu người tiêu dùng và đạt chuẩn của nhà bán lẻ sẽ có cơ hội tiến sâu hơn vào chuỗi phân phối.

Kết nối giao thương trực tiếp với SATRA đóng vai trò “gác cửa thị trường”

Điểm nhấn của chương trình còn nằm ở chuỗi hoạt động kết nối giao thương diễn ra song hành. Tại đây, doanh nghiệp được làm việc trực tiếp với bộ phận thu mua của SATRA để trao đổi về tiêu chuẩn hàng hóa, bao bì, quy trình truy xuất nguồn gốc và cách thức đưa hàng vào hệ thống bán lẻ.

Đây là bước đi mang tính thực tế, bởi trong nhiều năm qua, rào cản lớn nhất của hàng Việt không nằm ở khâu sản xuất, mà ở khả năng tiếp cận thị trường. Song song đó, các hoạt động tư vấn cải tiến sản phẩm, thử nghiệm thị trường và truyền thông tại điểm bán cũng được triển khai, giúp doanh nghiệp không chỉ “đưa hàng vào” mà còn biết cách “bán được hàng”.

Điểm nhấn của sự kiện là hoạt động kết nối giao thương, doanh nghiệp được làm việc trực tiếp với bộ phận thu mua của SATRA để đưa hàng vào hệ thống bán lẻ.

Trong tuần lễ này, SATRA không chỉ là đơn vị tham gia mà đóng vai trò trung tâm - nơi tiếp nhận, đánh giá và quyết định khả năng ở lại của sản phẩm trong hệ thống bán lẻ, bao gồm 3 trung tâm thương mại Centre Mall, 4 siêu thị tự chọn Satramart cùng hơn 150 cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods.

Hiện nay, SATRA là một trong những kênh phân phối quan trọng tại TP.HCM. Thông qua chương trình này, SATRA đang chuyển hướng rõ rệt từ vai trò phân phối thuần túy sang điều phối thị trường, kết nối cung - cầu và hỗ trợ doanh nghiệp nâng chuẩn sản phẩm. Đây là cách tiếp cận nhằm xây dựng hệ sinh thái phân phối có chọn lọc, đảm bảo hàng hóa không chỉ đủ tiêu chuẩn mà còn phù hợp với thị hiếu.

Các chương trình này không chỉ nhằm kích cầu ngắn hạn mà còn tạo điều kiện để người tiêu dùng trải nghiệm sản phẩm Việt, qua đó hình thành thói quen mua sắm lâu dài. Đồng thời, đây cũng là “bài kiểm tra thực tế” đối với hàng hóa trưng bày: sản phẩm nào bán được trong môi trường cạnh tranh cao sẽ có cơ hội tồn tại bền vững trong hệ thống.

Làm sao để hàng Việt “ở lại”?

Từ nhiều chương trình xúc tiến trước đây, thực tế đã chỉ ra rằng: đưa hàng vào hệ thống là bước khó, nhưng giữ được chỗ đứng còn khó hơn. Vì vậy, Tuần lễ kết nối giao thương tại SATRA đặt ra kỳ vọng lớn hơn: giúp doanh nghiệp hiểu rõ yêu cầu của thị trường hiện đại, bao gồm chất lượng ổn định, bao bì bắt mắt, khả năng truy xuất nguồn gốc và đặc biệt là khả năng cung ứng liên tục.

SATRA đang vận hành hệ thống bán lẻ, bao gồm 3 trung tâm thương mại Centre Mall, 4 siêu thị tự chọn Satramart cùng hơn 150 cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods.

Nếu không đáp ứng được những yêu cầu này, sản phẩm rất khó trụ lại lâu dài bất chấp lợi thế về giá hay nguồn gốc.

Sự phối hợp giữa ITPC và SATRA cho thấy hướng tiếp cận rõ ràng: thay vì hỗ trợ riêng lẻ, các bên đang tổ chức lại chuỗi từ sản xuất đến tiêu dùng, giúp doanh nghiệp đi thẳng vào “điểm cuối” – nơi quyết định sự tồn tại của sản phẩm.

Nếu được duy trì và mở rộng, mô hình này không chỉ giúp doanh nghiệp bán được hàng mà còn góp phần hình thành một thị trường hàng Việt có tính cạnh tranh thực chất, đủ sức đáp ứng yêu cầu phát triển của TP.HCM trong giai đoạn mới.