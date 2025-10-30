SATRA – 30 năm vững bước một hành trình

(VTC News) -

Ngày 2/11/1995, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (tên giao dịch tiếng Anh: Saigon trading corporation, SATRA) được thành lập, đánh dấu bước khởi đầu cho một hành trình đầy thử thách nhưng cũng không ít thành tựu.

Trải qua ba thập kỷ, từ một doanh nghiệp Nhà nước được Chính phủ xếp hạng đặc biệt, đến nay, SATRA đã vươn mình trở thành một trong những tập đoàn thương mại - dịch vụ - sản xuất chế biến hàng đầu của TP.HCM, đóng vai trò trụ cột trong việc đảm bảo an sinh xã hội, bình ổn thị trường và phát triển kinh tế địa phương.

Hệ thống bán lẻ SATRA đóng vai trò trụ cột trong việc đảm bảo an sinh xã hội, bình ổn thị trường.

Lớn mạnh dần từ hệ sinh thái SATRA

Những ngày đầu thành lập, SATRA phải đối mặt với nhiều khó khăn và không ít thử thách trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ theo cơ chế thị trường. Xây dựng SATRA theo mô hình tổng công ty đa ngành, đa lĩnh vực là một thách thức không nhỏ đối với tập thể các lãnh đạo tiền nhiệm.

Tuy nhiên, với ý chí kiên cường, tinh thần trách nhiệm và sự đoàn kết của tập thể lãnh đạo và người lao động, SATRA từng bước vượt qua trở ngại, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển lâu dài. Những thương hiệu đầu tiên như Siêu thị Sài Gòn, Chợ đầu mối Bình Điền, Satramart, Satrafoods, COFIDEC… lần lượt ra đời và trở thành những điểm nhấn quan trọng trong hệ thống phân phối hàng hóa của thành phố.

SATRA vẫn duy trì hoạt động ổn định khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Tiếp nối những thành công ban đầu, giai đoạn từ năm 2000 đến 2010 chứng kiến sự mở rộng mạnh mẽ của SATRA cả về quy mô lẫn lĩnh vực hoạt động. Không chỉ dừng lại ở thương mại, SATRA đầu tư vào sản xuất, chế biến thực phẩm, logistics và xuất nhập khẩu, hình thành một hệ sinh thái khép kín từ sản xuất đến phân phối. Các đơn vị thành viên như VISSAN, COFIDEC, CJ Cầu Tre, APT… đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế của SATRA trên thị trường.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2020 -2025, khi đại dịch COVID-19 bùng phát và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, SATRA thể hiện rõ vai trò của một doanh nghiệp nhà nước tiên phong. Hệ thống bán lẻ Satra và Chợ đầu mối Bình Điền vẫn duy trì hoạt động ổn định, kịp thời cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân, góp phần giữ vững niềm tin xã hội và ổn định thị trường. Đây là minh chứng sống động cho tinh thần trách nhiệm xã hội và bản lĩnh của một thương hiệu lớn.

“SATRA hôm nay là kết tinh của tầm nhìn chiến lược, của tinh thần đoàn kết và sự cống hiến bền bỉ qua nhiều thế hệ, không có sự đồng hành của tập thể người lao động, chúng ta sẽ không có được thành công như hôm nay”, đại diện lãnh đạo SATRA chia sẻ. Những lời tri ân ấy không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp nối và phát huy truyền thống quý báu của SATRA trong chặng đường phía trước.

Hệ thống bán lẻ Satra sử dụng các sản phẩm xanh thân thiện với môi trường.

Phát triển bền vững là động lực bứt phá

Bước vào giai đoạn 2025-2030, SATRA xác định rõ định hướng phát triển với chiến lược “Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển bền vững”. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang biến động nhanh chóng và sâu rộng, SATRA không chỉ nhìn thấy thách thức mà còn nhận diện được những cơ hội để bứt phá. Tổng Công ty đặt mục tiêu trở thành một tập đoàn có uy tín trong và ngoài nước, với năng lực cạnh tranh và năng lực quản trị được nâng cao toàn diện. Đây được xem là hai yếu tố cốt lõi để SATRA vươn lên mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng và phát triển bền vững.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, SATRA sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, đầu tư vào logistics xanh, sản xuất xanh và xây dựng các tiêu chuẩn sản xuất thân thiện với môi trường. Việc bảo vệ môi trường không chỉ là yêu cầu bắt buộc trong xu thế phát triển hiện nay, mà còn là con đường để SATRA tiến gần hơn với mục tiêu phấn đấu trở thành trung tâm chuỗi cung ứng xanh của Việt Nam và khu vực.

Đồng thời, Tổng Công ty cũng sẽ tích cực triển khai chương trình kích cầu đầu tư, tái cơ cấu toàn diện và chuẩn hóa quy trình quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

SATRA còn là cầu nối đưa hàng hóa chất lượng đến tận tay người tiêu dùng.

“Đổi mới là trách nhiệm, sáng tạo là thói quen và hiệu quả là thước đo thành công” sẽ là kim chỉ nam cho mỗi thành viên của SATRA để tập thể ấy có thể “biến thách thức thành cơ hội, biến cơ hội thành thắng lợi”. Đây không chỉ là khẩu hiệu trong suốt hành trình hình thành và phát triển, mà còn là định hướng cho mọi hoạt động của Tổng Công ty, là động lực để mỗi cán bộ, nhân viên không ngừng nỗ lực, sáng tạo và cống hiến.

Những giá trị mà SATRA tạo dựng trong 30 năm qua là minh chứng rõ nét cho sự phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Với hơn 14.000 việc làm ổn định được tạo ra trong toàn hệ thống, SATRA không chỉ góp phần giải quyết bài toán lao động mà còn nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Việc đóng góp hơn 2.000 tỷ đồng mỗi năm vào ngân sách Nhà nước cũng thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm của SATRA trong sự phát triển chung của thành phố và đất nước.

Không chỉ dừng lại ở những con số, SATRA còn là cầu nối đưa hàng hóa chất lượng đến tận tay người tiêu dùng, hệ thống bán lẻ và chợ đầu mối của SATRA đã trở thành điểm tựa vững chắc cho người dân, là nơi giữ vững niềm tin và ổn định xã hội trong những giai đoạn đầy biến động.

Ba mươi năm nhìn lại, SATRA có quyền tự hào về những gì đã đạt được. Nhưng hơn hết, đó là nền tảng vững chắc để Tổng Công ty tiếp tục vươn xa, khẳng định vị thế của một thương hiệu Việt Nam năng động, sáng tạo và đầy khát vọng. Với sự đồng lòng của tập thể, sự hợp tác chặt chẽ của các đối tác và quyết tâm bứt phá của mỗi cá nhân, SATRA sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của TP.HCM và đất nước.