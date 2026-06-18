Kết quả xổ số An Giang hôm nay 18/6/2026 - XSAG thứ Năm 18/6

XSAG 18/6. Kết quả xổ số An Giang hôm nay 18/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSAG 18/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
Công ty Xổ số kiến thiết An Giang công bố kết quả xổ số ngày 11/6/2026 có giải đặc biệt là 491238 và các hạng giải khác như sau:
Kết quả xổ số ngày 28/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng có giải đặc biệt là 827417 và các hạng giải khác như sau:
Kết quả các hạng giải do Công ty Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng ngày 28/5/2026 như sau:
Kết quả xổ số An Giang (XSAG) ngày 21/5/2026 có giải đặc biệt là 898665 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số An Giang bao gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng, dành cho vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.
- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6 triệu đồng, dành cho vé trúng hàng trăm nghìn nhưng chỉ sai 1 trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.
- Thứ 2: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay thưởng.
- Thứ 3: Gồm đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu thực hiện quay thưởng.
- Thứ 4: Gồm đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng thực hiện quay thưởng.
- Thứ 5: Gồm đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận thực hiện quay thưởng.
- Thứ 6: Gồm đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh thực hiện quay thưởng.
- Thứ 7: Gồm đài Long An, TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang tổ chức quay thưởng.
- Chủ nhật: Gồm đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt tổ chức quay thưởng.
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