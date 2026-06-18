XSMN 18/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay - Trực tiếp KQXSMN

Trực tiếp KQXS miền Nam hôm nay thứ 5 ngày 18/6/2026

XSMN thứ 5 ngày 18/6. Kết quả XSMN hôm nay 18/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQXSMN 18/6/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 18/6 - Trực tiếp KQXSMN hôm nay 18/6/2026 - Xổ số miền Nam thứ 5 - XSMN trực tiếp mới nhất

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Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ 2: XSMN sẽ quay số tại Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM), Cà Mau (XSCM).

- Thứ 3: XSMN sẽ mở thưởng tại Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT), Bến Tre (XSBTR).

- Thứ 4: XSMN sẽ quay tại Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT), Sóc Trăng (XSST).

- Thứ 5: XSMN sẽ quay thưởng tại An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN), Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ 6: XSMN sẽ quay số tại Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL), Trà Vinh (XSTV).

- Thứ 7: XSMN sẽ mở thưởng tại TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG), Bình Phước (XSBP).

- Chủ nhật: XSMN sẽ quay tại Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL), Tiền Giang (XSTG).

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng XSMN

- Người sở hữu vé số trúng thưởng có thể đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành vé hoặc các đại lý được ủy quyền trong khu vực miền Nam để thực hiện thủ tục nhận giải.

- Nhiều người lựa chọn nhận thưởng tại đại lý vì thủ tục nhanh gọn và thuận tiện. Tuy nhiên, hình thức này thường phát sinh một khoản phí dịch vụ đổi thưởng, dao động khoảng từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng tùy từng địa phương.

- Nếu đến nhận giải tại công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé, người trúng thưởng sẽ được thanh toán đầy đủ số tiền còn lại sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định (nếu có) và không phải trả thêm bất kỳ khoản phí hoa hồng hay chi phí giao dịch nào khác.

Xem KQXS miền Nam mỗi ngày ở đâu?

- Người chơi có thể tra cứu KQXSMN hằng ngày trên website VTC News để cập nhật kết quả nhanh chóng, chính xác và không mất bất kỳ khoản phí nào.

- Ngoài hình thức tra cứu trực tuyến, kết quả xổ số miền Nam còn được phát sóng trực tiếp từ khoảng 16h15 mỗi ngày. Để theo dõi thuận tiện, người xem nên nắm rõ lịch quay của từng đài trong ngày.

- Nếu muốn chứng kiến toàn bộ quá trình quay số mở thưởng, người chơi cũng có thể đến trực tiếp địa điểm tổ chức quay thưởng. Trường hợp sở hữu vé trúng giải, các thủ tục nhận thưởng có thể được thực hiện theo quy định tại công ty xổ số kiến thiết phát hành vé.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.