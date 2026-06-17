Trực tiếp KQXS miền Nam hôm nay thứ 4 ngày 17/6/2026

XSMN thứ 4 ngày 17/6. Kết quả XSMN hôm nay 17/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQXSMN 17/6/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 17/6 - Trực tiếp KQXSMN hôm nay 17/6/2026 - Xổ số miền Nam thứ 4 - XSMN trực tiếp mới nhất

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XSMN 12/6, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 12/6/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ 2: XSMN quay số tại Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM), Cà Mau (XSCM).

- Thứ 3: XSMN mở thưởng tại Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT), Bến Tre (XSBTR).

- Thứ 4: XSMN quay tại Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT), Sóc Trăng (XSST).

- Thứ 5: XSMN quay thưởng tại An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN), Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ 6: XSMN quay số tại Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL), Trà Vinh (XSTV).

- Thứ 7: XSMN mở thưởng tại TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG), Bình Phước (XSBP).

- Chủ nhật: XSMN quay tại Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL), Tiền Giang (XSTG).

Lưu ý khi lĩnh thưởng xổ số miền Nam

- Khi đến nhận giải, người trúng thưởng cần mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ như: CMND/CCCD, hộ chiếu, giấy phép lái xe hoặc sổ hộ khẩu có tên người nhận để làm thủ tục xác minh.

- Nếu nhờ người khác nhận thưởng thay, cần chuẩn bị giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng quy định.

- Lưu ý, các giải thưởng có giá trị trên 10 triệu đồng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

Xem KQXS miền Nam mỗi ngày ở đâu?

- Bạn có thể truy cập website vtcnews.vn mỗi ngày để theo dõi kết quả xổ số miền Nam được cập nhật nhanh, chính xác và hoàn toàn miễn phí.

- Ngoài ra, chương trình quay số mở thưởng được truyền hình trực tiếp vào khoảng 16h15 hằng ngày. Người chơi cần biết đài quay số trong ngày để chọn đúng kênh theo dõi.

- Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đến trực tiếp địa điểm quay thưởng để xem quá trình quay số và kiểm tra kết quả. Nếu trúng thưởng, người chơi có thể làm thủ tục nhận giải ngay tại công ty xổ số kiến thiết.

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