Tác dụng của củ mài tươi với sức khỏe

(VTC News) -

Củ mài tươi là củ gì?

Củ mài tươi (còn gọi là khoai mài, hoài sơn) là loại thực vật mọc nhiều ở các vùng núi phía Bắc nước ta. Không chỉ được sử dụng làm thực phẩm, củ mài từ lâu được y học cổ truyền ghi nhận là vị thuốc có giá trị trong việc bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ điều trị nhiều chứng bệnh thường gặp.

Theo các tài liệu chuyên ngành, củ mài vị ngọt, tính bình, tác dụng bổ tỳ vị, ích tâm phế và bổ thận.

Tác dụng của củ mài tươi

Theo thông tin được đăng tải trên Báo Sức khỏe & Đời sống, củ mài chứa khoảng 63,25% tinh bột, 6,75% protein, 0,45% lipid cùng nhiều chất nhầy, vitamin C, axit amin và các nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra, loại củ này còn chứa các hoạt chất sinh học như dioscin, allantoin và saponin có nhân sterol.

Nhờ thành phần dinh dưỡng đa dạng, củ mài được xem là nguồn thực phẩm giàu năng lượng, phù hợp với người cần phục hồi sức khỏe hoặc bổ sung dinh dưỡng hàng ngày.

Theo các tài liệu chuyên ngành, củ mài có vị ngọt, tính bình, tác dụng bổ tỳ vị, ích tâm phế và bổ thận (Ảnh minh họa)

Hỗ trợ tăng cường chức năng tiêu hóa

Một trong những công dụng nổi bật của củ mài là hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Theo các chuyên gia, củ mài thường được dùng cho người ăn uống kém, khó tiêu, tiêu chảy kéo dài hoặc cơ thể suy nhược sau các đợt rối loạn tiêu hóa.

Hàm lượng chất xơ và chất nhầy tự nhiên trong củ mài giúp hỗ trợ nhu động ruột, giảm nguy cơ táo bón, đồng thời góp phần duy trì môi trường đường ruột khỏe mạnh.

Bồi bổ cơ thể, giảm mệt mỏi

Củ mài là vị thuốc bổ ngũ tạng, giúp tăng cường thể lực, cải thiện tình trạng suy nhược cơ thể và mệt mỏi kéo dài. Nhiều món ăn bài thuốc từ củ mài như cháo củ mài, củ mài hầm hạt sen hay nấu cùng khoai sọ được sử dụng để hỗ trợ phục hồi sức khỏe cho người mới ốm dậy hoặc người có thể trạng yếu.

Nhờ chứa lượng tinh bột dồi dào cùng protein thực vật, củ mài còn giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể một cách ổn định.

Hỗ trợ sức khỏe thận

Theo các bài thuốc dân gian được ghi nhận trên Báo Sức khỏe & Đời sống, củ mài thường được dùng trong các trường hợp thận hư, đau lưng, mỏi gối hoặc nam giới bị di tinh, suy nhược. Đây cũng là lý do củ mài xuất hiện trong nhiều bài thuốc bổ thận của y học cổ truyền.

Tuy nhiên, người dùng không nên tự ý sử dụng củ mài như một phương pháp điều trị bệnh mà cần tham khảo ý kiến chuyên gia y tế hoặc thầy thuốc Đông y.

Ngoài việc dùng làm dược liệu, củ mài tươi còn là nguyên liệu chế biến nhiều món ăn ngon (Ảnh minh họa)

Có thể chế biến thành nhiều món ăn bổ dưỡng

Ngoài việc dùng làm dược liệu, củ mài tươi còn là nguyên liệu chế biến nhiều món ăn ngon như luộc, nấu canh, hầm xương, nấu cháo hoặc xào với thịt. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc bổ sung củ mài vào thực đơn giúp đa dạng nguồn tinh bột và cung cấp thêm các dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

Lưu ý khi sử dụng củ mài tươi

Mặc dù là thực phẩm lành tính, củ mài không phù hợp với mọi đối tượng. Báo Sức khỏe & Đời sống khuyến cáo những người thuộc thể thấp nhiệt thực tà cần thận trọng khi sử dụng.

Để đảm bảo an toàn, người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc thầy thuốc trước khi dùng củ mài với mục đích hỗ trợ điều trị bệnh.

Củ mài tươi là thực phẩm giàu dinh dưỡng, đồng thời là vị thuốc quen thuộc trong y học cổ truyền. Với các tác dụng như hỗ trợ tiêu hóa, bồi bổ cơ thể, tăng cường thể lực và hỗ trợ chức năng thận, củ mài có thể trở thành lựa chọn hữu ích trong chế độ ăn uống hằng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng cần đúng cách và phù hợp với tình trạng sức khỏe của từng người.