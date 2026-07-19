Công nghệ 19/7: 142 cuộc biểu tình phản đối xây dựng trung tâm dữ liệu AI tại Mỹ

(VTC News) -

Người dân Mỹ biểu tình phản đối xây dựng trung tâm dữ liệu AI

142 cuộc biểu tình phản đối việc xây dựng các trung tâm dữ liệu AI đã diễn ra đồng loạt tại 42 bang của Mỹ trong ngày 19/7. Đây được xem là chiến dịch phản đối quy mô toàn quốc đầu tiên nhằm phản đối làn sóng mở rộng hạ tầng AI.

Các cuộc biểu tình do tổ chức cộng đồng HumansFirst phát động. Nhóm này cho rằng việc phát triển các trung tâm dữ liệu thiếu minh bạch và xâm phạm quyền của cộng đồng địa phương. Họ yêu cầu các dự án phải công khai thông tin, bảo vệ tài nguyên và môi trường, đồng thời có cơ chế buộc chủ đầu tư chịu trách nhiệm nếu không thực hiện đúng các cam kết.

Người dân Mỹ biểu tình phản đối xây dựng trung tâm dữ liệu AI. (Ảnh: Reuters)

Theo khảo sát của Reuters/Ipsos công bố hồi tháng 6, chỉ khoảng 1/3 người Mỹ ủng hộ tốc độ xây dựng trung tâm dữ liệu hiện nay, trong khi chỉ 14% đồng ý có một trung tâm dữ liệu AI được xây dựng tại nơi mình sinh sống.

Nhiều người bày tỏ lo ngại về lượng điện và nước mà các trung tâm dữ liệu tiêu thụ, đặc biệt tại những khu vực khan hiếm nước. Trong khi đó, đại diện ngành trung tâm dữ liệu cho rằng mức tiêu thụ nước của lĩnh vực này thấp hơn nhiều ngành công nghiệp khác. Các doanh nghiệp cũng đang phối hợp với chính quyền, cộng đồng để giảm thiểu tác động đến môi trường và đời sống người dân.

Samsung dự kiến giảm 739 nhân sự tại Mỹ

Samsung Electronics America (SEA) dự kiến giảm 739 nhân sự tại thành phố Englewood Cliffs, bang New Jersey (Mỹ). Thông tin được Reuters dẫn từ hồ sơ công ty nộp cho cơ quan chức năng theo quy định của Đạo luật WARN về thông báo điều chỉnh lao động.

SEA là đơn vị phụ trách kinh doanh và tiếp thị các sản phẩm điện tử tiêu dùng của Samsung tại Mỹ, bao gồm màn hình, điện thoại, TV và thiết bị gia dụng. Theo thông tin do Hạ nghị sĩ Mỹ Josh Gottheimer công bố vào tháng 9 năm ngoái, đơn vị này hiện sử dụng khoảng 1.200 lao động tại bang New Jersey.

Samsung dự kiến giảm 739 nhân sự tại Mỹ. (Ảnh: Samsung)

Trao đổi với Reuters, Samsung cho biết SEA đang chuẩn bị chuyển trụ sở từ New Jersey sang bang Texas trước cuối năm nay. Việc này chỉ áp dụng đối với mảng điện tử tiêu dùng và không liên quan đến hoạt động kinh doanh bán dẫn của tập đoàn.

Samsung cho biết quá trình di dời có thể dẫn đến thay đổi về cơ cấu nhân sự, bao gồm trường hợp một số nhân viên không thể chuyển đến địa điểm mới hoặc một số bộ phận được tinh gọn để phù hợp với các ưu tiên kinh doanh.

Công ty cho biết phần lớn nhân viên bị ảnh hưởng đã được đề nghị chuyển đến làm việc tại trụ sở mới, đồng thời khẳng định đây không phải là một đợt sa thải. Samsung cũng không công bố có bao nhiêu nhân viên sẽ nghỉ việc sau quá trình tái cơ cấu.

YouTube gặp lỗi Picture-in-Picture trên iPhone và Android

YouTube xác nhận đang điều tra một lỗi khiến tính năng Picture-in-Picture (PiP) không hoạt động trên một số thiết bị iPhone và Android, ảnh hưởng đến trải nghiệm xem video của người dùng.

YouTube gặp lỗi Picture-in-Picture trên iPhone và Android. (Ảnh minh họa: AI)

Theo Youtube, khi người dùng thoát khỏi ứng dụng, cửa sổ video nổi vốn sẽ tiếp tục phát ở góc màn hình không xuất hiện như bình thường. Thay vào đó, video biến mất nhưng âm thanh vẫn tiếp tục phát trong nền, buộc người dùng phải quay lại ứng dụng nếu muốn tiếp tục theo dõi nội dung.

Phần lớn báo cáo sự cố đến từ người dùng iPhone, mặc dù một số thiết bị Android cũng gặp tình trạng tương tự. Hãng đã xác nhận lỗi này và cho biết các nhóm kỹ thuật đang tích cực điều tra nguyên nhân.

Hiện YouTube chưa công bố thời điểm phát hành bản vá. Công ty khuyến nghị người dùng theo dõi trang hỗ trợ chính thức để cập nhật tiến độ khắc phục trong thời gian tới.