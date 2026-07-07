Thành lập Viện Công nghệ Mới nổi đào tạo AI, bán dẫn và khoa học dữ liệu

(VTC News) -

Ngày 7/7, Tập đoàn Giáo dục EQuest, Trường Đại học Phú Xuân và Viện Công nghệ Châu Á (AIT) vừa ký Biên bản ghi nhớ hợp tác thành lập Viện Công nghệ Mới nổi (Institute of Emerging Technologies - IMT) tại Trường Đại học Phú Xuân, TP.HCM.

Đại diện EQuest, Trường Đại học Phú Xuân và Viện Công nghệ Châu Á ký kết Biên bản hợp tác.

Kiến tạo mô hình đào tạo quốc tế

Theo Biên bản Ghi nhớ, các bên sẽ thành lập Viện Công nghệ Mới nổi (Institute of Emerging Technologies - IMT) tại Trường Đại học Phú Xuân.

Viện sẽ triển khai các chương trình đào tạo đại học cấp bằng cử nhân trong các lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo, An ninh mạng, Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Robot, Bán dẫn, và các ngành công nghệ mới nổi khác.

Viện Công nghệ Châu Á sẽ đóng vai trò đối tác học thuật, hỗ trợ phát triển chương trình đào tạo, bảo đảm chất lượng học thuật, tham gia giảng dạy, phát triển đội ngũ giảng viên và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu quốc tế.

Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Phú Xuân tại Viện Công nghệ Mới nổi sẽ được chuyển tiếp lên chương trình cao học tại AIT với thời gian rút ngắn và học phí ưu đãi.

Sinh viên tốt nghiệp các chương trình của Viện Công nghệ Mới nổi có thể chuyển tiếp lên chương trình cao học tại Viện Công nghệ Châu Á theo lộ trình rút ngắn và hưởng chính sách học phí ưu đãi theo thỏa thuận giữa hai bên.

Việc hợp tác nhằm phát triển nguồn nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Giáo sư Pai-Chi Li, Chủ tịch Viện Công nghệ Châu Á (AIT), cho biết: "Chúng tôi mong muốn hợp tác cùng EQuest trong việc thành lập và phát triển Viện Công nghệ Mới nổi tại Trường Đại học Phú Xuân. Đây sẽ là bước khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác chiến lược dài hạn giữa EQuest, Trường Đại học PXU và AIT, tạo nền tảng cho sự gắn kết học thuật sâu rộng hơn, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo chung, đồng thời mở ra khả năng hình thành một mô hình đại học AIT tại Việt Nam trong tương lai".

Giáo sư Pai-Chi Li, Chủ tịch Viện Công nghệ Châu Á (AIT) phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đàm Quang Minh, thành viên Hội đồng quản trị, Trường Đại học Phú Xuân, nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng với hợp tác này, Việt Nam sẽ có thêm một trường đại học đẳng cấp quốc tế với xếp hạng cao trong khu vực và tham gia vào quá trình phát triển khoa học kỹ thuật và công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước".

Ông Đàm Quang Minh, thành viên Hội đồng quản trị, Trường Đại học Phú Xuân phát biểu tại sự kiện.