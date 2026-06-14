Một trường cấp học bổng tới 625 triệu đồng cho sinh viên ngành công nghệ

(VTC News) -

Đại học Phenikaa vừa thông báo tuyển sinh Chương trình Đào tạo Tài năng năm 2026 theo Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025 – 2030 và định hướng đến năm 2045” của Chính phủ.

Trong năm đầu triển khai, Phenikaa tuyển chọn 65 sinh viên trên toàn quốc cho hai chương trình, gồm Khoa học máy tính và Khoa học & Công nghệ Bán dẫn. Toàn bộ sinh viên trúng tuyển được cấp học bổng hỗ trợ 100% học phí và miễn phí ký túc xá; các học sinh xuất sắc còn có cơ hội nhận thêm Học bổng Chủ tịch Tập đoàn Phenikaa với tổng giá trị hỗ trợ lên tới khoảng 625 triệu đồng cho toàn khóa học.

Hai chương trình Khoa học máy tính và Khoa học & Công nghệ bán dẫn của Đại học Phenikaa thuộc danh mục các chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng trong lĩnh vực STEM được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Đây là hai trong những chương trình thạc sĩ tích hợp đầu tiên trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược được triển khai theo Đề án của Chính phủ, hướng tới đào tạo đội ngũ nhân lực trình độ cao cho các ngành công nghiệp nền tảng của nền kinh tế số.

Khoa học máy tính và Khoa học & Công nghệ Bán dẫn là những ngành đang có nhu cầu nhân lực lớn. (Ảnh: Phenikaa)

Khác với mô hình đào tạo truyền thống, chương trình được thiết kế theo mô hình thạc sĩ tích hợp cử nhân với lộ trình đào tạo liên tục trong thời gian 5 năm. Sau khi hoàn thành toàn bộ chương trình và đáp ứng các điều kiện tốt nghiệp theo quy định, sinh viên được xét cấp đồng thời bằng cử nhân và bằng thạc sĩ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngay từ năm nhất, sinh viên được tham gia vào các nhóm nghiên cứu mạnh và tiềm năng của Đại học Phenikaa, tiếp cận hạ tầng gồm hơn 100 phòng thí nghiệm và thực hành, đồng thời có cơ hội tham gia các đề tài và dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp quốc gia và hợp tác quốc tế. Môi trường này giúp người học hình thành tư duy nghiên cứu, năng lực giải quyết vấn đề và khả năng sáng tạo công nghệ ngay trong quá trình đào tạo.

Lợi thế đặc trưng của Đại học Phenikaa đến từ mô hình phát triển gắn kết giữa đại học – nghiên cứu – doanh nghiệp. Thông qua hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Phenikaa, sinh viên được tham gia các dự án nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực chiến lược như Công nghệ tự hành, Công nghệ bán dẫn, Công nghệ tích trữ năng lượng, Vật liệu tiên tiến, và Công nghệ Y-Sinh. Ngoài ra, người học còn được tiếp cận môi trường đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp công nghệ ngay trong quá trình học tập.

Sinh viên trúng tuyển Chương trình được hưởng các chính sách hỗ trợ theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ dành cho người học trong các lĩnh vực công nghệ cao và công nghệ chiến lược. Bên cạnh các chính sách của Nhà nước, Đại học Phenikaa triển khai thêm các chương trình học bổng và hỗ trợ tài chính nhằm tạo điều kiện để sinh viên tập trung phát triển năng lực học thuật, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Theo đó, toàn bộ sinh viên trúng tuyển và nhập học được cấp Học bổng Kiến tạo Phenikaa với mức hỗ trợ 100% học phí toàn khóa và miễn phí ký túc xá. Đối với học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia hoặc các giải thưởng quốc tế, Nhà trường xét cấp Học bổng Chủ tịch Tập đoàn Phenikaa với mức hỗ trợ sinh hoạt phí lên tới 80 triệu đồng mỗi năm. Tổng giá trị hỗ trợ dành cho một sinh viên có thể đạt khoảng 625 triệu đồng cho toàn bộ thời gian học tập.

PGS.TS Nguyễn Phú Khánh - Phó Tổng Giám đốc Đại học Phenikaa cho biết: “Trong cạnh tranh công nghệ toàn cầu, lợi thế bền vững nhất của một quốc gia không nằm ở tài nguyên hay vốn đầu tư, mà nằm ở khả năng phát hiện và phát triển nhân tài.

Chương trình Đào tạo tài năng của Đại học Phenikaa được xây dựng với mục tiêu tạo môi trường để những người trẻ xuất sắc tham gia nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược, từ đó đóng góp vào năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong tương lai".