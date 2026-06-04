Cơ hội học ngành An ninh mạng với học bổng miễn 100% học phí

(VTC News) -

Học An ninh mạng theo chuẩn quốc tế với học bổng 100%

Chương trình học bổng được áp dụng xuyên suốt 9 học kỳ, với 4 mức tài trợ từ 30%, 50%, 70% và 100% học phí.

Trong đó, 55 suất học bổng CMC Khai Phóng trị giá 100% học phí toàn khóa dành cho những thí sinh đạt thành tích xuất sắc như đoạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế; có điểm thi tốt nghiệp THPT đạt từ 35/40 điểm theo tổ hợp xét tuyển hoặc sở hữu chứng chỉ IELTS 7.5 trở lên.

Bên cạnh đó, thí sinh đăng ký chương trình đào tạo An ninh mạng vẫn có nhiều cơ hội nhận học bổng từ 30% đến 70% học phí bằng cách xét các tiêu chí khác như điểm học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT, chứng chỉ IELTS hoặc điểm thi đánh giá năng lực CMC-TEST.

Sinh viên An ninh mạng được thực hành với hệ thống phòng lab hiện đại.

Không chỉ hỗ trợ về mặt học phí, Trường Đại học CMC còn đầu tư mạnh cho chất lượng đào tạo ở nhóm ngành công nghệ, trong đó chương trình đào tạo An ninh mạng được xây dựng theo định hướng kiểm định quốc tế ABET - bộ tiêu chuẩn uy tín trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ.

Lộ trình đào tạo được thiết kế theo định hướng Outcome-Based Education (OBE) của ABET, hướng tới việc hình thành năng lực thiết kế, triển khai và vận hành các hạ tầng số có khả năng tự thích ứng, an toàn và phục hồi cao trước các tấn công và rủi ro an ninh mạng.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng đầu tư ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đào tạo nhằm nâng cao trải nghiệm học tập cho sinh viên. Theo định hướng xây dựng mô hình "AI University", Trường Đại học CMC đã đưa vào vận hành Trợ lý đào tạo AI như một trợ giảng số, hỗ trợ sinh viên 24/7 trong việc tra cứu thông tin học tập và các quy trình đào tạo.

Trợ lý đào tạo AI sẽ đóng vai trò như một người bạn đồng hành, cá nhân hoá việc tư vấn, hỗ trợ sinh viên xây dựng kế hoạch học tập, giải quyết các khó khăn trong quá trình học tập và đảm bảo tuân thủ các quy định của nhà trường.

Thực chiến tại doanh nghiệp với học kỳ thực tập trong 4 tháng

Một trong những điểm khác biệt của Trường Đại học CMC là mô hình đào tạo “đại học trong lòng doanh nghiệp”, trong đó chương trình được xây dựng với sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia, kỹ sư, quản lý cấp cao từ Tập đoàn công nghệ CMC.

Với lợi thế này, sinh viên theo học An ninh mạng tại Trường Đại học CMC sẽ được tham gia học kỳ thực tập (On – Job Training) kéo dài 16 tuần liên tục, cho phép làm việc toàn thời gian tại các đơn vị thành viên của CMC hoặc mạng lưới đối tác của nhà trường.

Sinh viên có cơ hội thực hành tại Trung tâm Điều hành An ninh mạng của CMC Cyber Security – thành viên Tập đoàn CMC.

Trường Đại học CMC đã triển khai hợp tác với hàng loạt doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trong nước và quốc tế như Samsung, Synopsys, ASUS Việt Nam, Appota Group, RikkeiSoft,... cũng như các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và công nghệ như Techcombank, ABBANK, APC. Đây đều là những môi trường làm việc tiềm năng cho sinh viên ngành An ninh mạng sau khi tốt nghiệp.

Mạng lưới đối tác của trường Đại học CMC trong sự kiện CMC Career Fair.

Sinh viên được tham gia trực tiếp vào các dự án thật về bảo mật, hệ thống, dữ liệu, cũng như làm việc cùng kỹ sư an ninh mạng, qua đó hiểu rõ quy trình vận hành thực tế, nâng cao kỹ năng chuyên môn và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tuyển dụng ngay khi tốt nghiệp.