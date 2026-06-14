Tăng ca suốt 24 giờ, người đàn ông suýt mất mạng vì nhồi máu cơ tim

(VTC News) -

Anh L.H.N. (40 tuổi, ngụ TP.HCM) làm công việc bảo vệ tòa nhà. Sau khi trực chốt và tăng ca liên tục suốt 24 giờ, anh trở về nhà và bị khó thở dữ dội, được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định anh bị nhồi máu cơ tim cấp và nhanh chóng can thiệp cứu sống người bệnh.

Trường hợp bệnh nhân trẻ tuổi điều trị nhồi máu cơ tim tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. (Ảnh: BVCC)

“Tôi không hút thuốc, cũng không thường xuyên uống rượu bia nên cũng chủ quan với sức khoẻ của mình. Tuy nhiên, công việc của tôi là làm bảo vệ thường xuyên trực ca tối nên hầu hết các ngày đều phải thức khuya rồi ăn uống không điều độ. Có lẽ đó là nguyên nhân chính khiến tôi bị nhồi máu cơ tim”, anh N. cho biết.

Tương tự, anh N.M B. (38 tuổi, ngụ TP.HCM) nhập viện trong tình trạng khó thở, đau tức ngực dữ dội, kèm vã mồ hôi, tê tay.

Các bác sĩ xác định anh bị nhồi máu cơ tim cấp và lập tức can thiệp đặt stent. Nhờ cấp cứu kịp thời, anh B. vượt qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Khai thác bệnh sử cho thấy, anh B. có bệnh nền cao huyết áp nhưng không dùng thuốc đều đặn. Ngoài ra, anh còn thường xuyên hút thuốc, sử dụng rượu bia và thức khuya.

Hầu hết người trẻ nhập viện với các dấu hiệu bệnh đột ngột, không có cảnh báo trước đó. (Ảnh: BVCC)

Còn anh V.C.P (43 tuổi, ngụ TP.HCM) đang đi làm thì bất ngờ xuất hiện triệu chứng choáng váng mặt mày, đầu ngực dữ dội và khó thở. Ngay lập tức, anh được đồng nghiệp nhanh chóng đưa đến bệnh viện.

Anh P. cho biết, anh có bệnh nền cao huyết áp và tiểu đường. Thời gian gần đây, con anh mắc bệnh phải điều trị dài ngày tại bệnh viện cùng với công việc bận rộn khiến anh rất áp lực, thường xuyên bỏ ăn và thức khuya.

Theo thống kê từ Khoa Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM), số ca nhồi máu cơ tim trong 2 tuần qua tăng đột biến, đặc biệt ở người trẻ dưới 50 tuổi.

Nếu trước đây trung bình khoa tiếp nhận 7 ca nhồi máu cơ tim cấp mỗi tuần từ Khoa Cấp cứu và các bệnh viện lân cận, thì riêng 2 tuần qua đã tiếp nhận 24 trường hợp cấp cứu, tăng 42%. Trong đó số người bệnh dưới 50 tuổi, đang trong độ tuổi lao động là 9 trường hợp (chiếm 38%).

Các bác sĩ cho biết nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng nguy kịch, thậm chí sốc tim, ngưng tim, ngưng thở. Một số người bệnh không có tiền sử bệnh tim mạch rõ ràng, khiến việc phát hiện và điều trị càng trở nên khó khăn.

TS.BS Châu Đỗ Trường Sơn, Phó Trưởng Khoa Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết: “Nhồi máu cơ tim không còn là bệnh lý thường gặp riêng ở người cao tuổi. Chúng tôi đang ghi nhận ngày càng nhiều người trẻ tuổi nhập viện vì nhồi máu cơ tim cấp. Điều đáng quan tâm là nhiều người trẻ vẫn chủ quan với các yếu tố nguy cơ tim mạch trong cuộc sống hằng ngày”.

Xu hướng trẻ hóa bệnh lý tim mạch xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó nổi bật là tình trạng hút thuốc lá và thuốc lá điện tử, chế độ ăn uống thiếu lành mạnh, lười vận động, căng thẳng kéo dài, thức khuya thường xuyên và lạm dụng các chất kích thích.

Những yếu tố này làm gia tăng quá trình xơ vữa động mạch từ sớm, khiến các mảng xơ vữa dễ nứt vỡ và hình thành cục máu đông gây tắc nghẽn mạch vành.

Theo ThS.BSCKII Đào Quang Hoàng – Phó trưởng khoa Nội tim mạch – Lão học, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, hút thuốc lá, tăng huyết áp và rối loạn lipid máu là những yếu tố nguy cơ tim mạch hàng đầu gây ra bệnh lý xơ vữa động mạch.

Tuy nhiên, những yếu tố này thường diễn biến âm thầm nên dễ bị người bệnh bỏ qua cho đến khi xuất hiện biến chứng nguy hiểm. Vì vậy, hầu hết các ca nhồi máu cơ tim nhập viện là khi bệnh đã phát ra những dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng.

Lời khuyên của bác sĩ

Theo BS.CK2 Nguyễn Đỗ Anh, Trưởng khoa Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, việc chủ động thay đổi lối sống, nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường và tiếp cận điều trị kịp thời sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ tử vong cũng như các biến chứng nặng nề do bệnh lý tim mạch gây ra.

Bác sĩ cảnh báo, nhồi máu cơ tim đang trẻ hoá đáng báo động. (Ảnh: BVCC)

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần từ bỏ hoàn toàn thuốc lá, bao gồm cả thuốc lá điện tử, bởi đây là một trong những yếu tố làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ.

Đồng thời, nên xây dựng chế độ dinh dưỡng lành mạnh với nhiều rau xanh, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt; hạn chế thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn, các món nhiều dầu mỡ, đường và muối.

Bên cạnh chế độ ăn uống hợp lý, việc duy trì vận động thể lực thường xuyên cũng rất quan trọng. Mỗi người nên dành ít nhất 150 phút mỗi tuần cho các hoạt động như đi bộ, đạp xe, bơi lội hoặc tập luyện thể thao phù hợp với thể trạng.

Thói quen vận động không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn góp phần ổn định huyết áp, đường huyết và mỡ máu, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Ngoài ra, người dân cần chú ý ngủ đủ giấc, tránh thức khuya kéo dài và hạn chế căng thẳng trong cuộc sống cũng như công việc. Việc kiểm soát tốt các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phòng ngừa nhồi máu cơ tim.

Bác sĩ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khám sức khỏe định kỳ và tầm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch.

Những người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch hoặc đang mắc các bệnh lý nền cần được theo dõi thường xuyên để phát hiện sớm bất thường, từ đó có biện pháp can thiệp kịp thời, hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm.