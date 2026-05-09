Kịp thời giành lại dòng máu nuôi tim cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

Nam bệnh nhân 71 tuổi, có tiền sử đái tháo đường và tăng huyết áp, vừa được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương can thiệp tim mạch thành công sau khi nhập viện vì đau ngực trái kéo dài.

Qua thăm khám và xét nghiệm, bệnh nhân được ghi nhận chỉ số Troponin tăng cao (252) và được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên - tình trạng nguy hiểm cần xử trí sớm để tránh tổn thương cơ tim lan rộng.

Kết quả chụp mạch vành qua da cho thấy bệnh nhân bị tắc hoàn toàn động mạch vành phải (RCA) từ đoạn giữa. Ngay sau đó, ê-kíp can thiệp tim mạch khẩn trương tiến hành nong bóng mạch vành, đặt 1 stent phủ kín vị trí tổn thương và tái thông thành công dòng chảy mạch vành.

Với nhồi máu cơ tim cấp cần phát hiện và can thiệp sớm. (Ảnh minh họa)

Sau can thiệp, bệnh nhân giảm đau ngực rõ rệt, tuần hoàn mạch vành phục hồi tốt, tình trạng sức khỏe ổn định hơn. Các bác sĩ cho biết, trong cấp cứu tim mạch, đặc biệt với nhồi máu cơ tim cấp, yếu tố thời gian có ý nghĩa quyết định. Mỗi phút chậm trễ đều có thể khiến thêm một phần cơ tim bị thiếu máu và hoại tử. Vì vậy, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời là chìa khóa giúp giảm nguy cơ suy tim, rối loạn nhịp tim nguy hiểm, thậm chí tử vong.

Theo khuyến cáo từ chuyên gia, nhồi máu cơ tim không phải lúc nào cũng biểu hiện dữ dội như nhiều người vẫn nghĩ. Nhiều trường hợp chỉ xuất hiện đau tức ngực âm ỉ, cảm giác đè nặng sau xương ức, đau lan lên vai trái, cổ, hàm, kèm khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn hoặc mệt lả. Người cao tuổi, người có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá, béo phì hoặc ít vận động là nhóm có nguy cơ cao.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với những cơn đau ngực bất thường, dù chỉ thoáng qua. Khi có triệu chứng nghi ngờ, cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch càng sớm càng tốt để được chẩn đoán và xử trí kịp thời. Đồng thời, người có yếu tố nguy cơ nên khám tim mạch định kỳ, kiểm soát tốt huyết áp, đường huyết, mỡ máu, duy trì chế độ ăn lành mạnh và tập luyện thường xuyên để phòng ngừa biến cố tim mạch nguy hiểm.