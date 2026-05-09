Hà Nội đưa trường chuyên Amsterdam và chuyên Chu Văn An tiệm cận chuẩn quốc tế

(VTC News) -

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt đề án phát triển Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và Trường THPT chuyên Chu Văn An theo mô hình trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế.

Theo đề án, hai trường sẽ tập trung đào tạo học sinh có năng lực nổi trội, tăng cường học chuyên sâu, nghiên cứu khoa học, học theo dự án và rèn kỹ năng học thuật bậc đại học. Kết quả đầu ra của học sinh hướng tới được công nhận rộng rãi trên thế giới.

Mỗi trường được xây dựng định hướng phát triển riêng dựa trên đặc điểm đội ngũ giáo viên, học sinh và mục tiêu đào tạo.

Với Trường THPT chuyên Chu Văn An, đề án đặt ra 5 nhóm tiêu chí gồm: chuẩn đầu ra quốc tế hóa; quản trị và kiểm định chất lượng; quốc tế hóa môi trường học tập; nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Lộ trình phát triển được chia thành ba giai đoạn. Trong giai đoạn 2026-2030, trường đặt mục tiêu có ít nhất 150 học sinh trúng tuyển đại học tại Anh, Mỹ, Australia và tối thiểu 80 học sinh nhận học bổng quốc tế.

Ở giai đoạn 2031-2035, khoảng 90% giáo viên được kỳ vọng có năng lực giảng dạy song ngữ hoặc theo chuẩn quốc tế; trường bắt đầu tiếp nhận học sinh nước ngoài hoặc học sinh trao đổi với tỷ lệ khoảng 1%.

Đến giai đoạn 2036-2045, toàn bộ học sinh dự kiến có các chứng chỉ quốc tế về ngoại ngữ, học thuật và công nghệ thông tin.

THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT chuyên Chu Văn An sẽ phát triển thành trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế. (Ảnh minh họa)

Để thực hiện mục tiêu này, trường dự kiến triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh tham gia các kỳ thi chuẩn hóa quốc tế như SAT, ACT, AP, IB; phát triển phòng thí nghiệm mở, không gian STEM/STEAM và tăng cường hợp tác với các trường đại học, doanh nghiệp. Tổng kinh phí thực hiện đề án khoảng 608 tỷ đồng.

Trường THPT chuyên Chu Văn An có tiền thân là trường Bưởi, thành lập năm 1908 và mang tên hiện nay từ năm 1945. Từ năm 2025, trường chuyển đổi thành mô hình trường THPT chuyên độc lập.

Trong khi đó, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam xây dựng đề án dựa trên 4 nhóm tiêu chí gồm: chất lượng học thuật và nghiên cứu khoa học của học sinh; mức độ tích hợp STEM/STEAM; năng lực ngoại ngữ và hội nhập học thuật; hệ thống bảo đảm chất lượng.

Nhà trường cho biết sẽ chuyển trọng tâm từ học lý thuyết sang nghiên cứu dự án dưới sự hướng dẫn của chuyên gia, đồng thời tăng cường các chuyên đề liên môn và học tập gắn với sản phẩm thực tiễn.

Tiếng Anh được định hướng trở thành công cụ học thuật để học sinh nghiên cứu, viết luận, thuyết trình và tranh biện. Học sinh cũng được trang bị tư duy hệ thống để tiếp cận các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng hay bất bình đẳng xã hội.

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam được thành lập năm 1985, là một trong những trường chuyên có quy mô và số lượng môn chuyên lớn nhất cả nước.

Đề án của trường Hà Nội - Amsterdam được triển khai theo ba giai đoạn: 2026-2027 là giai đoạn chuẩn bị và thí điểm; 2027-2030 triển khai đồng bộ; 2030-2035 hoàn thiện mô hình và nâng cao chất lượng đào tạo.