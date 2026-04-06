Nữ sinh Ams trúng tuyển loạt trường nghệ thuật danh giá top đầu nước Mỹ

(VTC News) -

Ngô Hà Anh, sinh năm 2007, cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội), vừa trúng tuyển vào nhiều trường nghệ thuật hàng đầu tại Mỹ như Rhode Island School of Design (RISD), Parsons School of Design, Pratt Institute, California Institute of the Arts (CalArts) và School of the Art Institute of Chicago (SAIC).

Điều đáng chú ý là hành trình đến với nghệ thuật của Hà Anh không bắt đầu quá sớm. Nữ sinh cho biết đến năm lớp 12, em vẫn chưa thực sự xác định rõ con đường mình muốn theo đuổi.

Ngô Hà Anh. (Ảnh: NVCC)

“Em không muốn chọn một hướng chỉ vì nó an toàn, nên quyết định cho mình thêm thời gian suy nghĩ nghiêm túc hơn”, Hà Anh chia sẻ.

Hà Anh chưa từng nghĩ sẽ theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp. Đến đầu học kỳ II lớp 12, khi phải đưa ra quyết định rõ ràng hơn về tương lai, Hà Anh nhìn lại khả năng của bản thân và quyết định thử đi xa hơn với hội họa.

Do bắt đầu khá muộn, quá trình chuẩn bị hồ sơ diễn ra trong thời gian ngắn. Tháng 4 cùng năm là lần đầu tiên em học vẽ bài bản. Sau khi nắm những kiến thức cơ bản, Hà Anh bắt đầu tự thực hiện các tác phẩm của mình.

Trong khoảng 6 tháng, nữ sinh hoàn thành gần 20 tác phẩm để đưa vào portfolio. “Khoảng thời gian đó không dài nhưng rất đáng nhớ. Em không còn quá lo lắng về việc mình bắt đầu muộn mà chỉ tập trung cố gắng từng ngày”, Hà Anh nói.

Các dự án nghệ thuật gắn với cộng đồng

Trong hồ sơ ứng tuyển, bên cạnh portfolio nghệ thuật, Hà Anh còn tham gia nhiều dự án cộng đồng liên quan đến sáng tạo. Một trong những hoạt động mà em dành nhiều tâm huyết là mở lớp dạy vẽ cho trẻ em tự kỷ.

Một tác phẩm của Hà Anh mang tên "The Beginning".

Sau một quá trình học tập, các em nhỏ đã hoàn thiện 72 tác phẩm, trong đó 36 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm mang tên “Khi nắng ghé qua”. Toàn bộ số tiền gây quỹ từ triển lãm được dùng để hỗ trợ trung tâm, từ việc cải thiện cơ sở vật chất đến hỗ trợ bữa ăn cho các em.

Bên cạnh đó, nữ sinh còn cùng bạn bè tổ chức các buổi hòa nhạc nhỏ tại viện dưỡng lão, biểu diễn những ca khúc quen thuộc về hòa bình và hy vọng. Ngoài ra, Hà Anh từng tham gia các chuyến đi đến Mù Cang Chải, cùng các em nhỏ vẽ tranh tường và cải thiện lớp học tại địa phương.

Tháng 9 năm ngoái, Hà Anh cũng có cơ hội tham gia một triển lãm nhóm cùng 31 họa sĩ đương đại tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên tác phẩm của em được trưng bày trong một không gian triển lãm chuyên nghiệp.

Theo Hà Anh, portfolio (hồ sơ nghệ thuật) gửi đến các trường nghệ thuật là loạt tác phẩm thể hiện hành trình cảm xúc của con người khi đối diện với những hoang mang trong cuộc sống. Chuỗi tác phẩm kết thúc bằng hình ảnh một hình nhân chắp vá giơ hai tay lên trời, thể hiện ý tưởng rằng quyền quyết định cuộc sống nằm trong tay chính mỗi con người.

Trong mỗi bức tranh, Hà Anh đều đặt một chi tiết màu đỏ tượng trưng cho trái tim. “Còn trái tim đang đập là còn hy vọng”, em nói.

Hà Anh dạy các bé tự kỷ học vẽ.

Khi nộp hồ sơ vào nhiều trường nghệ thuật hàng đầu tại Mỹ, Hà Anh tìm hiểu khá kỹ về thế mạnh đào tạo của từng trường. Theo em, trường Parsons nổi bật với môi trường kết nối và vị trí tại New York giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận ngành công nghiệp sáng tạo. Trường CalArts được biết đến với sự tự do trong ý tưởng và khuyến khích sinh viên vượt qua các giới hạn truyền thống.

Trong khi đó, Hà Anh lựa chọn Rhode Island School of Design (RISD) vì đây là môi trường đào tạo chuyên sâu với yêu cầu chuyên môn cao.

Nữ sinh cho rằng việc học tập tại một trường truyền thống lâu đời như RISD sẽ mang lại nhiều thử thách, đặc biệt khi nhiều sinh viên tại đây đến từ các gia đình có nền tảng nghệ thuật. Tuy nhiên, Hà Anh coi những khó khăn đó là động lực để tiếp tục phát triển bản thân.

Trong tương lai, Hà Anh mong muốn đóng góp cho sự phát triển của ngành điện ảnh hoạt hình tại Việt Nam. Theo em, mục tiêu không chỉ là theo đuổi nghệ thuật cá nhân mà còn mở ra thêm cơ hội cho các họa sĩ trẻ trong nước.

“Em hy vọng các bạn trẻ có thể thấy nghệ thuật không phải là lựa chọn quá xa vời, mà là con đường có thể theo đuổi nghiêm túc và bền vững”, Hà Anh nói.

Bên cạnh đó, nữ sinh cũng mong muốn góp phần đưa hội họa và ngôn ngữ thị giác của Việt Nam đến gần hơn với thế giới, đồng thời giữ lại những chất liệu văn hóa và câu chuyện riêng của Việt Nam trong các tác phẩm của mình.