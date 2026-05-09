Nga và Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày do Mỹ làm trung gian

(VTC News) -

Theo Moscow Times, Nga và Ukraine ngày 9/5 xác nhận đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 3 ngày cùng kế hoạch trao đổi tù binh, sau nỗ lực trung gian bất ngờ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo thông báo được ông Trump đăng tải trên Truth Social, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực từ ngày 9 đến 11/5, trùng với dịp Ngày Chiến thắng của Nga. Hai bên cũng nhất trí trao đổi 1.000 tù binh mỗi bên theo thỏa thuận.

Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng lệnh ngừng bắn giữa Ukraine và Nga từ ngày 9-11/5 sẽ là khởi đầu cho việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài này.

"Đây là đề xuất do tôi trực tiếp đưa ra và tôi rất cảm kích khi Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đồng ý. Hy vọng đây sẽ là khởi đầu cho hồi kết của cuộc xung đột kéo dài. Các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột vẫn đang tiếp diễn và chúng ta đang tiến gần hơn đến mục tiêu đó mỗi ngày", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Thoả thuận ngừng bắn trùng với dịp Nga kỷ niệm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại ngày 9/5. (Nguồn: AP)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận thông tin này trong bài đăng trên mạng xã hội X, cho biết vấn đề nhân đạo vẫn là ưu tiên hàng đầu của Ukraine.

“Đối với chúng tôi, Quảng trường Đỏ không quan trọng bằng việc những tù binh Ukraine có thể được trở về nhà”, ông Zelensky nhấn mạnh. Ông ghi nhận “quá trình đàm phán do phía Mỹ làm trung gian” giúp hai bên đạt được thỏa thuận, đồng thời cảm ơn Mỹ và ông Trump vì nỗ lực ngoại giao hiệu quả.

Theo hãng thông tấn TASS, cố vấn hàng đầu về chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, ông Yuri Ushakov, xác nhận Moskva cũng tham gia thỏa thuận ngừng bắn. Trước đó, Nga đơn phương tuyên bố ngừng bắn từ ngày 8 đến 10/5 nhân dịp Ngày Chiến thắng. Trong khi đó, Ukraine đề xuất một lệnh khác vào ngày 5 và 6/5 và cho rằng việc mong đợi Ukraine tuân thủ lệnh ngừng bắn trong ngày lễ quân sự của Nga là "không nghiêm túc".

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu các cuộc tấn công của Ukraine làm gián đoạn lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Moskva.