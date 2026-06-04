Thủ tướng Lào và Thủ tướng Campuchia sẽ thăm chính thức Việt Nam

17:57 04/06/2026 Đầu tư
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 7 đến ngày 9/6/2026.
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 8 đến ngày 9/6/2026.