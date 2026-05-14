Việt Nam tích cực chuẩn bị cho Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026

Trả lời câu hỏi họp báo thường kỳ chiều 14/5 về Diễn đàn Tương lai ASEAN, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng thông tin, Diễn đàn là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng nhằm tạo dựng không gian trao đổi cởi mở, bao trùm, hướng tới tương lai, để các nhà lãnh đạo, học giả, doanh nghiệp cùng thảo luận về các vấn đề chiến lược của ASEAN và khu vực.

Diễn đàn năm 2024, 2025 đã diễn ra đạt kết quả thành công tốt đẹp, nhận được sự quan tâm, ủng hộ rộng rãi của các nước ASEAN cũng như đối tác.

Diễn đàn Tương lai ASEAN năm 2024.

Diễn đàn năm 2026 dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 6 có chủ đề về cùng định hình tương lai chung, hoà bình, thịnh vượng lấy người dân làm trung tâm. Các nội dung trao đổi sẽ góp thêm các góc nhìn, sáng kiến cũng như khuyến nghị chính sách phục vụ quá trình triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, hướng tới mục tiêu xây dựng ASEAN hoà bình, gắn kết, thịnh vượng, tự lực, tự cường, bền vững và lấy người dân làm trung tâm. Hiện nay Việt Nam đang tích cực phối hợp với các nước ASEAN và đối tác để chuẩn bị cho diễn đàn này.

Trước đó, trả lời câu hỏi về kết quả Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48, Người phát ngôn cho biết Hội nghị đã thành công rất tốt đẹp với nhiều kết quả hết sức quan trọng và thực chất, kịp thời trong bối cảnh thế giới và khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình hình khủng hoảng tại Trung Đông.

Các nhà Lãnh đạo ASEAN đã đạt được đồng thuận rất cao về nhiều biện pháp ứng phó toàn diện và bao trùm, trong ngắn hạn cũng như dài hạn, trên tất cả các trụ cột, từ chính trị - an ninh, kinh tế cho đến văn hóa – xã hội và bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân ASEAN, không chỉ giúp ASEAN vượt qua khó khăn trước mắt, nâng cao tính chủ động, tự cường của ASEAN, sẵn sàng ứng phó với những sự cố có thể xảy ra trong tương lai mà còn hướng tới đạt được các mục tiêu dài hạn theo Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đã tham dự và có nhiều đóng góp quan trọng vào thành công của Hội nghị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nêu ra rất nhiều đề xuất, sáng kiến đóng góp vào các giải pháp chung của ASEAN, để củng cố đoàn kết và nâng cao tự cường của ASEAN trong ứng phó với tình hình hiện nay cũng như hướng tới tương lai, bảo đảm cho người dân được thụ hưởng những thành quả của ASEAN. Những đề xuất của Việt Nam được các quốc gia thành viên ASEAN hoan nghênh, đồng tình ủng hộ, đánh giá cao về nội dung và tính kịp thời.