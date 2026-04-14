Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng năm mới Lào, Campuchia

Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Tết cổ truyền Chol Chhnam Thmey của Vương quốc Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi Thư và lẵng hoa chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi Thư và lẵng hoa chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi Thư và lẵng hoa chúc mừng tới Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Moha Sena Padei Techo Hun Sen và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Moha Rotsapheathika Thipadei Khuon Sudary.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi Thư và lẵng hoa chúc mừng tới Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong và Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Vibol Sena Pheakdei Say Chhum.

​Trong Thư gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Lãnh đạo chủ chốt Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Lãnh đạo chủ chốt Việt Nam vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào không ngừng được củng cố, phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả; đặc biệt, việc hai nước bổ sung nội hàm “gắn kết chiến lược” năm 2025 là dấu mốc quan trọng, định hướng lâu dài cho quan hệ hai Đảng, hai nước; tạo nền tảng vững chắc cho phát triển vì lợi ích của nhân dân, vì hòa bình, ổn định ở khu vực; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Lào triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao; thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực then chốt như kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân, đồng thời không ngừng vun đắp, gìn giữ và phát huy mối quan hệ thủy chung, trong sáng, hiếm có giữa hai dân tộc.

​Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Lãnh đạo ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đứng đầu là đồng chí Thongloun Sisoulith, đất nước Lào sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu to lớn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII, Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ X, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

​Trong Thư gửi Quốc vương Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen và các Lãnh đạo Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Lãnh đạo chủ chốt Việt Nam chúc mừng những thành tựu to lớn và quan trọng trên tất cả các lĩnh vực Campuchia đã đạt được thời gian qua; tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni và đường lối đúng đắn của Đảng Nhân dân Campuchia do Chủ tịch Hun Sen dẫn dắt, Cương lĩnh của Đảng Nhân dân Campuchia giai đoạn 2023-2028 và Chiến lược Ngũ giác giai đoạn I của Chính phủ Campuchia sẽ được thực hiện thắng lợi, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân Campuchia.

Về quan hệ hai nước, Lãnh đạo ta tin tưởng rằng với kết quả đạt được trong các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, đặc biệt là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm và đồng chủ trì Cuộc gặp giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia và Cuộc gặp giữa Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào tháng 2/2026 sẽ được hai bên tích cực triển khai, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai Đảng, hai nước, vì lợi ích thiết thực của Nhân dân mỗi nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

​Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi Thư chúc mừng đến Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavan Phomvihane, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Bounleua Phandanouvong và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Prak Sokhonn.