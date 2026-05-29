Chủ tịch Quốc hội: TP.HCM khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt

Chiều 29/5, tại TP.HCM, Đoàn Kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức thông báo kết luận kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 11 chủ trì hội nghị.

TP.HCM định hình rõ mô hình phát triển “siêu đô thị”

Qua giám sát, kiểm tra, Đoàn ghi nhận, Ban Thường vụ Đảng ủy TP.HCM đạt được nhiều kết quả tích cực. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được thực hiện tương đối đồng bộ, bài bản, quyết liệt; ban hành khối lượng lớn văn bản chỉ đạo; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; hoạt động của bộ máy không bị gián đoạn sau sắp xếp.

Thành phố có nhiều cách làm sáng tạo trong quản trị, điều hành như: tăng cường điều hành số, dữ liệu số; triển khai hệ thống quản lý văn bản điện tử liên thông; họp không giấy; làm sạch dữ liệu đảng viên; thành lập các tổ công tác giám sát, tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở.

Việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số thể hiện rõ tư duy phát triển mới, tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển của thành phố. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ấn tượng khi Thành phố bước đầu định hình khá rõ mô hình phát triển “siêu đô thị” dựa trên tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và liên kết vùng; xây dựng các kịch bản tăng trưởng; lượng hóa nhiều chỉ tiêu, động lực phát triển theo từng giai đoạn, lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao thành phố chủ động xác định các động lực tăng trưởng mới như AI, bán dẫn, trung tâm dữ liệu, logistics thông minh, tài chính quốc tế, kinh tế số, kinh tế biển, công nghiệp văn hóa,… quyết liệt tháo gỡ các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực đầu tư, cải cách hành chính và chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Việc thực hiện Nghị quyết số 57 được Thành phố triển khai quyết liệt, đồng bộ và có nhiều điểm mới nổi bật: chuyển mạnh từ “quán triệt nghị quyết” sang “quán triệt hành động”; gắn thực hiện với đánh giá cán bộ, trách nhiệm người đứng đầu và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Việc triển khai thực hiện Quy định số 366 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, được lãnh đạo, chỉ đạo bài bản, chủ động, có nhiều đổi mới.

Công tác kiểm điểm được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm; việc triển khai đánh giá cán bộ theo quý và định hướng xây dựng phần mềm đánh giá cán bộ là hướng đi phù hợp với yêu cầu đổi mới công tác cán bộ trong tình hình mới.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn 4 vấn đề mà Ban Thường vụ Thành ủy cần tiếp tục quan tâm, như việc đánh giá hiệu quả chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hiệu quả quản trị công chưa được lượng hóa đầy đủ; hạ tầng số, dữ liệu dùng chung và điều kiện phục vụ chuyển đổi số còn chưa đồng bộ…

Áp lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số và thu ngân sách năm nay đạt 1 triệu tỷ đồng là rất lớn. Một số động lực tăng trưởng mới vẫn trong giai đoạn khởi động; giải ngân đầu tư công còn chậm, đến thời điểm này chỉ đạt 10,5% kế hoạch; một số điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư, phối hợp liên ngành cần tiếp tục tháo gỡ mạnh mẽ hơn.

"Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt, tính từng ngày, tuần để đạt được giải ngân đầu tư công. Bên cạnh đó tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp tư nhân đầu tư trên địa bàn", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Trung ương tiếp tục tin tưởng giao những việc mới, việc lớn, việc khó cho TP.HCM

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tiếp tục thực hiện đầy đủ 10 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; thực hiện những vấn đề Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Đại hội Đảng bộ thành phố và cuộc làm việc gần đây. Đặc biệt là Nghị quyết 09 ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, trình cấp có thẩm quyền để thành phố có cách phát triển mới, cùng khung thể chế vượt trội; khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đất đai, đền bù tái định cư và áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 260 sửa đổi Nghị quyết 98 của Quốc hội; nâng cao chất lượng tăng trưởng; thường xuyên quan tâm vấn đề giáo dục, y tế, môi trường, chống ngập, ùn tắc giao thông, ma túy, tội phạm.

TP.HCM cần tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thực chất; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả vận hành mô hình theo hướng định lượng, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Thành phố cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57; đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên theo hướng thực chất, định lượng, gắn với sản phẩm công việc, hiệu quả đầu ra và trách nhiệm người đứng đầu.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng rằng, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hiệu quả những tồn tại, hạn chế; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chủ trương lớn của Trung ương trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Trung ương tiếp tục tin tưởng giao những việc mới, việc lớn, việc khó cho Thành phố, từ đó Trung ương nghiên cứu, có thể triển khai trong cả nước.