Paris Saint-Germain đủ đội hình mạnh nhất ở chung kết Champions League

Paris Saint-Germain (PSG) vừa công bố danh sách cầu thủ tham dự trận chung kết UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) với Arsenal diễn ra ngày 30/5. Đội bóng thủ đô nước Pháp mang đến lực lượng gần như mạnh nhất, tất cả những ngôi sao chủ chốt đều sẵn sàng ra sân.

Sự trở lại của Ousmane Dembele và Achraf Hakimi mang đến cú hích lớn cho đội bóng nước Pháp. Nỗi lo lớn nhất của PSG trước trận chung kết đến từ tình hình chấn thương của Dembele và Hakimi, hai cầu thủ đều không đạt thể trạng tốt nhất trong những tuần cuối mùa giải.

Hakimi vắng mặt kể từ sau khi dính chấn thương gân kheo ở trận bán kết lượt đi gặp Bayern Munich hôm 28/4. Trong khi đó, Dembele cũng gặp vấn đề về thể trạng ở trận thua Paris FC tại vòng đấu cuối Ligue 1. Trước thời điểm công bố danh sách, khả năng ra sân của cả hai vẫn còn bỏ ngỏ.

PSG công bố danh sách cầu thủ dự trận chung kết UEFA Champions League. (Nguồn: AP)

Trong số 11 cầu thủ đá chính ở trận chung kết mùa trước, có tới 10 cái tên tiếp tục góp mặt trong danh sách lần này. Thay đổi đáng chú ý nhất nhiều khả năng đến từ vị trí thủ môn, khi Matvei Safonov được dự đoán sẽ thay thế Lucas Chevalier trong đội hình xuất phát.

Một trong những niềm hy vọng của PSG ở trận đấu tới nằm ở tuyến giữa, nơi Fabian Ruiz đang duy trì phong độ ấn tượng. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã chơi nổi bật tại Champions League mùa này và được kỳ vọng mang lại sự cân bằng cho tuyến giữa, giúp đội bóng kiểm soát thế trận và triển khai bóng hiệu quả trong trận đấu quan trọng nhất mùa giải.

Trên hàng công, HLV Luis Enrique có trong tay đầy đủ những quân bài tốt nhất. Ousmane Dembele và tài năng trẻ Desire Doue sẽ mang đến tốc độ, khả năng đi bóng cùng những pha xử lý giàu đột biến ở hai cánh.

Trong khi đó, Khvicha Kvaratskhelia được đánh giá là một trong những mũi tấn công nguy hiểm nhất của PSG. Khả năng tạo khác biệt trong những thời điểm quyết định của Kvaratskhelia có thể trở thành chìa khóa giúp đội bóng hướng tới chức vô địch.

Danh sách cầu thủ PSG tham dự chung kết Champions League

Thủ môn: Lucas Chevalier (30), Matvei Safonov (39), Renato Marin (89).

Hậu vệ: Achraf Hakimi (2), Beraldo (4), Marquinhos (5), Illia Zabarnyi (6), Lucas Hernandez (21), Nuno Mendes (25), Willian Pacho (51).

Tiền vệ: Fabian Ruiz (8), Vitinha (17), Senny Mayulu (24), Dro (27), Warren Zaire-Emery (33), Joao Neves (87).

Tiền đạo: Khvicha Kvaratskhelia (7), Goncalo Ramos (9), Ousmane Dembele (10), Desire Doue (14), Lee Kang-in (19), Bradley Barcola (29), Ndjantou (47), Mbaye (49).