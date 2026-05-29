Tăng 8% trợ cấp cho cán bộ cấp xã già yếu đã nghỉ việc

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 12/2026 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc (có hiệu lực từ ngày 1/7/2026).

Đối tượng được điều chỉnh trợ cấp là cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130 của Hội đồng Chính phủ bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã và Quyết định số 111 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường (sau đây gọi là cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc).

Theo đó, từ 1/7/2026, đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc, mức trợ cấp hằng tháng sẽ được điều chỉnh theo hướng tăng thêm 8% trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2026.

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 1/7/2026 tính theo công thức sau:

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 1/7/2026 = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2026 x 1,08

Sau khi điều chỉnh theo quy định trên, nếu mức trợ cấp được hưởng của cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc vẫn thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau:

Tăng thêm 300.000 đồng/tháng đối với những người có mức hưởng trợ cấp hằng tháng dưới 3,5 triệu đồng/tháng.

Tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng đối với những người có mức hưởng trợ cấp từ 3,5 triệu đồng/tháng đến dưới 3,8 triệu đồng/tháng.

Thông tư cũng nêu rõ, cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc gồm cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND, phó bí thư, phó chủ tịch, thường trực Đảng ủy, ủy viên thư ký UBND, thư ký HĐND xã, xã đội trưởng, trưởng Công an xã và các chức danh còn lại được hưởng mức trợ cấp hằng tháng là 3,8 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2026.