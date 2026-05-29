Đà Nẵng thống nhất xây dựng nhà ở công vụ ở 17 xã miền núi

Chiều 29/5, tại Kỳ họp thứ 2 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Đà Nẵng thông qua Nghị quyết giao UBND thành phố quyết định chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở công vụ trên địa bàn thành phố.

Theo UBND TP Đà Nẵng, sau khi hợp nhất TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, nhu cầu nhà ở công vụ phát sinh lớn, đặc biệt tại các xã miền núi thuộc địa bàn tỉnh Quảng Nam trước đây.

Đà Nẵng thống nhất chi hàng trăm tỷ xây dựng nhà ở công vụ ở 17 xã miền núi

Qua rà soát, hiện có 588 cán bộ, công chức, viên chức tại 17 xã miền núi có nhu cầu bố trí nhà ở công vụ. Trong đó, 14 xã đề xuất xây mới nhà ở công vụ với tổng kinh phí dự kiến khoảng 112 tỷ đồng; 3 xã đề xuất cải tạo, chuyển đổi công năng các công trình hiện có thành nhà ở công vụ với kinh phí khoảng 15 tỷ đồng.

UBND TP Đà Nẵng cho rằng việc đầu tư xây dựng nhà ở công vụ là cần thiết nhằm giải quyết nhu cầu chỗ ở cho cán bộ, công chức, viên chức được điều động, bố trí công tác tại các xã miền núi, góp phần giúp đội ngũ này ổn định cuộc sống, yên tâm công tác lâu dài tại địa phương.

Để thuận lợi trong quá trình triển khai, HĐND TP Đà Nẵng thống nhất giao UBND thành phố quyết định chủ trương đầu tư xây dựng các công trình nhà ở công vụ trên địa bàn 17 xã miền núi.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, đề nghị việc đầu tư nhà ở công vụ phải gắn với công tác rà soát, xử lý các trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính nhằm tránh lãng phí tài sản công.

Ông Trần Phước Sơn cũng yêu cầu các cơ quan chức năng đánh giá kỹ nhu cầu thực tế, điều kiện đăng ký sử dụng nhà công vụ, bảo đảm đúng đối tượng, phù hợp quy định và tránh chồng chéo với các chính sách hỗ trợ khác đang được triển khai.

Cũng tại kỳ họp trên, 70/70 đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua tờ trình về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng luồng Cửa Lở theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT.

Theo tờ trình được thông qua, dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 6.949 tỷ đồng, triển khai tại các xã Núi Thành, Tam Hải và Tam Anh, dự kiến thực hiện trong 2 giai đoạn đến quý IV/2029. Dự án được đầu tư nhằm hình thành luồng hàng hải có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 50.000 DWT. Các hạng mục chính gồm xây dựng hệ thống kè chắn sóng, chắn cát, kè bảo vệ bờ luồng; thiết lập vùng đón, trả hoa tiêu và lắp đặt đồng bộ hệ thống báo hiệu hàng hải.

Tổng diện tích sử dụng đất và mặt nước khoảng 354,7ha để xây dựng luồng tàu, đê chắn cát và các công trình hàng hải. Ngoài ra, dự án còn bố trí vùng đón, trả hoa tiêu có bán kính 1 hải lý, diện tích khoảng 1.080ha.