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Cận cảnh tuyến đường Vành đai 7.210 tỷ đồng đang 'thay da đổi thịt' ở Hà Nội

(VTC News) -

Sau nhiều tháng thi công, khoảng 500m tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã được thảm nhựa, dần lộ diện hình hài tuyến giao thông trọng điểm của Hà Nội.

Video: Cận cảnh tuyến đường Vành đai 7.210 tỷ đồng đang 'thay da đổi thịt' ở Hà Nội.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, những ngày đầu tháng 6, dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đang được đẩy mạnh thi công trên nhiều mũi. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng sẽ góp phần chia sẻ lưu lượng phương tiện, giảm tình trạng ùn tắc kéo dài trên tuyến La Thành - một trong những điểm nóng giao thông của Hà Nội

Tại đoạn từ nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh đến phố Thành Công, dài khoảng 500m, đơn vị thi công hoàn thành thảm nhựa trên một nửa bề rộng mặt đường. Hạ tầng giao thông tại khu vực này đang dần hoàn thiện, tạo nên diện mạo mới cho dự án sau thời gian dài triển khai.

Phương tiện lưu thông thuận lợi, mặt đường thông thoáng, từng bước phát huy hiệu quả kết nối giao thông của dự án Vành đai 1.

Mặt đường rộng, bằng phẳng tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông, đồng thời góp phần giảm áp lực giao thông trên tuyến La Thành và các khu vực lân cận vốn thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Ông Trần Minh Thắng (phường Giảng Võ) cho biết việc một số đoạn tuyến hoàn thành thảm bê tông nhựa giúp người dân đi lại thuận tiện hơn đáng kể. Trong thời gian thi công, việc di chuyển gặp không ít khó khăn do rào chắn, bụi bặm và tình trạng ùn tắc kéo dài. Dù vậy, người dân trong khu vực vẫn đồng thuận, chia sẻ với những bất tiện trước mắt bởi đây là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của Hà Nội.

Trên công trường, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công hai cầu vượt tại các nút giao Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh nhằm sớm hoàn thiện các hạng mục trọng điểm của dự án.

Nhiều hạng mục trụ cầu vượt trên tuyến Vành đai 1 cơ bản hoàn thiện, dần hiện rõ hình hài của các công trình giao thông trọng điểm trên tuyến.

Tại nhiều vị trí trên tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, công tác hoàn thiện nền, mặt đường cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho giai đoạn thảm bê tông nhựa trong thời gian tới.

Trên công trường, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị chuyên dụng được huy động, tổ chức thi công liên tục trên nhiều mũi nhằm đẩy nhanh tiến độ các hạng mục của dự án.

Để hạn chế bụi phát sinh trong quá trình thi công, các đơn vị thi công thường xuyên phun nước, làm ẩm mặt đường và khu vực công trường, góp phần giảm ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân xung quanh.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có chiều dài khoảng 2,274km, được thiết kế với mặt cắt ngang rộng 50m. Tuyến đường bắt đầu từ khu vực giao cắt Hoàng Cầu - La Thành - Yên Lãng và kết thúc tại nút giao Voi Phục. Với tổng mức đầu tư hơn 7.210 tỷ đồng, đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hà Nội làm chủ đầu tư.

Dự án được phê duyệt với thời gian thực hiện giai đoạn 2018 - 2020. Tuy nhiên, do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đến cuối năm 2025, các địa phương mới cơ bản hoàn tất việc bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để triển khai thi công đồng bộ. Theo kế hoạch, toàn bộ phần nền đường sẽ hoàn thành trước ngày 2/9, trong khi hai cầu vượt trên tuyến dự kiến được đưa vào hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác, tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực nội đô, tăng cường khả năng kết nối giữa các trục đường huyết mạch, đồng thời tạo dư địa phát triển kinh tế - xã hội và chỉnh trang đô thị tại khu vực trung tâm Thủ đô.

Minh Đức
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