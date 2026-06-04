Cận cảnh tuyến đường Vành đai 7.210 tỷ đồng đang 'thay da đổi thịt' ở Hà Nội

Ông Trần Minh Thắng (phường Giảng Võ) cho biết việc một số đoạn tuyến hoàn thành thảm bê tông nhựa giúp người dân đi lại thuận tiện hơn đáng kể. Trong thời gian thi công, việc di chuyển gặp không ít khó khăn do rào chắn, bụi bặm và tình trạng ùn tắc kéo dài. Dù vậy, người dân trong khu vực vẫn đồng thuận, chia sẻ với những bất tiện trước mắt bởi đây là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của Hà Nội.