Vành đai 1 Hà Nội tăng tốc thi công, quyết cán đích cuối năm 2026

Video: Vành đai 1 Hà Nội tăng tốc '3 ca 4 kíp', đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026
Để bảo đảm tiến độ, các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, tổ chức thi công liên tục trên công trường.
Các mũi thi công đang được triển khai liên tục, đẩy nhanh tiến độ dự án
Sau khi công tác giải phóng mặt bằng tuyến Vành đai 1 hoàn tất, nhiều hộ dân đã bắt đầu sửa chữa, cải tạo nhà ở để ổn định cuộc sống.
Cùng với tiến độ thi công và hoàn thiện mặt bằng dự án, dọc tuyến Vành đai 1 cũng xuất hiện nhiều căn nhà “siêu mỏng, siêu méo”.