Vành đai 1 Hà Nội tăng tốc thi công, quyết cán đích cuối năm 2026

(VTC News)

Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục đang tăng tốc thi công “3 ca, 4 kíp”, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Video: Vành đai 1 Hà Nội tăng tốc '3 ca 4 kíp', đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026

Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục có tổng chiều dài khoảng 2,27 km, mặt cắt ngang rộng 50 m. Tuyến bắt đầu từ nút giao Hoàng Cầu, kết nối với các trục Cát Linh – La Thành – Yên Lãng và kết thúc tại nút giao Voi Phục.

Trước đó, TP Hà Nội chỉ đạo đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng khu vực đường La Thành, hoàn thành trước ngày 15/12/2025, qua đó tạo điều kiện để dự án thông tuyến kỹ thuật từ ngày 14/1/2026. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 7.200 tỷ đồng.   

Đến nay, các hạng mục nền và kết cấu tuyến cơ bản đã được triển khai, gồm đào đắp, gia cố nền, rải cát; một số đoạn bắt đầu thảm bê tông nhựa lớp thô. Tổng khối lượng thi công toàn dự án đạt hơn 40%.

Đoạn tuyến dài khoảng 350 m, từ dốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đến nút giao Voi Phục, đã được thi công các lớp bê tông nhựa và cấp phối đá dăm loại 1. Đơn vị thi công đang tiếp tục triển khai lớp cấp phối đá dăm loại 2, dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 4.

Ông Lê Bá Lương, Phó Chỉ huy công trường gói thầu Vành đai 1, cho biết nhà thầu đang huy động hàng trăm nhân lực cùng nhiều thiết bị, tổ chức 4 mũi thi công đồng loạt trên toàn tuyến. 

Theo ông Lương, các đơn vị duy trì thi công liên tục ngày đêm theo phương án “3 ca, 4 kíp”, phấn đấu đến cuối tháng 6 hoàn thành và thông xe kỹ thuật phần tuyến bên trái, sau đó chuyển sang thi công phía còn lại. Dù còn không ít khó khăn, nhà thầu vẫn đặt mục tiêu bám sát tiến độ, hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2026.

Dự án gồm nhiều hạng mục quan trọng, trong đó nổi bật là cầu vượt tại nút giao Láng Hạ với 7 nhịp dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực, mặt cầu rộng 18 m, bố trí 4 làn xe hai chiều, tổng chiều dài khoảng 250,7 m. Bên cạnh đó, cầu vượt tại nút giao Nguyễn Chí Thanh được thiết kế gồm 6 nhịp, quy mô 4 làn xe, tổng chiều dài khoảng 220,7 m.

Gói thầu xây dựng cầu vượt tại nút giao Láng Hạ – Giảng Võ được khởi công từ tháng 6/2020. Sau thời gian triển khai, công trình hiện đang bước vào giai đoạn tăng tốc thi công.

Dự án cầu vượt Giảng Võ có tổng chiều dài khoảng 440 m. Đến nay, 5/6 trụ cầu đã hoàn thành, trụ còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Hiện công trường duy trì thi công 3 ca mỗi ngày, rút ngắn thời gian thực hiện từ 17 tháng xuống còn khoảng 12 tháng nhưng vẫn bảo đảm chất lượng. Dự kiến, cầu vượt sẽ hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Để bảo đảm tiến độ, các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, tổ chức thi công liên tục trên công trường.

Các mũi thi công đang được triển khai liên tục, đẩy nhanh tiến độ dự án   

Sau khi công tác giải phóng mặt bằng tuyến Vành đai 1 hoàn tất, nhiều hộ dân đã bắt đầu sửa chữa, cải tạo nhà ở để ổn định cuộc sống.   

Cùng với tiến độ thi công và hoàn thiện mặt bằng dự án, dọc tuyến Vành đai 1 cũng xuất hiện nhiều căn nhà “siêu mỏng, siêu méo”.

Sau giải tỏa, nhiều dãy nhà hai bên tuyến để lộ phần kết cấu phía sau.

Một căn nhà bị cắt xén sâu sau khi thực hiện giải phóng mặt bằng.

Khi hoàn thành, dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải áp lực giao thông cho khu vực trung tâm Hà Nội.   

Minh Đức
