Bỏ qua cảnh báo khi uống rượu bia thường xuyên, nhiều người mắc viêm gan nặng

(VTC News) -

Dịp nghỉ lễ là thời điểm sum họp, gặp gỡ nên cũng là lúc lượng rượu bia tiêu thụ tăng cao đột biến. Bác sĩ cảnh báo, đằng sau những cuộc vui kéo dài là nguy cơ âm thầm nhưng rất nghiêm trọng đối với sức khỏe.

Tại Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP.HCM), bệnh nhân nam (SN 1979) nhập viện trong tình trạng vàng da tăng nhanh, bụng chướng, mệt mỏi và chán ăn.

Người nhà bệnh nhân cho biết, ông có tiền sử sử dụng rượu trong nhiều năm. Trước ngày nhập viện, liên tục trong 7 ngày, ngày nào ông cũng uống rượu.

Bệnh nhân viêm gan do uống nhiều rượu bia kéo dài điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Trãi. (Ảnh: BVCC)

Tại khoa Tiêu hóa, bệnh nhân được chẩn đoán viêm gan do rượu mức độ rất nặng. Ban đầu, bệnh nhân được điều trị hỗ trợ và yêu cầu ngưng hoàn toàn rượu bia nhưng tình trạng không cải thiện.

Các bác sĩ buộc phải sử dụng phác đồ corticoid - hướng điều trị dành cho trường hợp nặng, đòi hỏi theo dõi chặt chẽ để kiểm soát nhiễm trùng, tầm soát xuất huyết tiêu hóa và theo dõi chức năng thận.

Sau gần 3 tuần điều trị tích cực và theo dõi sát sao, bệnh nhân đáp ứng tốt, sức khỏe cải thiện rõ rệt và được xuất viện.

Theo BS CKI Hà Phúc Tuyên, Phó trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nguyễn Trãi, gan là cơ quan chịu tác động trực tiếp từ rượu bia, nhưng tổn thương thường diễn tiến âm thầm với các biểu hiện mơ hồ như mệt mỏi, ăn kém, đầy bụng hoặc chướng nhẹ. Chính vì triệu chứng không điển hình, nhiều người dễ chủ quan bỏ qua nên nhập viện trễ khiến quá trình điều trị khó khăn và kéo dài.

Trên thực tế, khi xuất hiện các dấu hiệu rõ rệt như vàng da, vàng mắt thì bệnh thường đã chuyển sang giai đoạn nặng, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

“Những dịp nghỉ lễ kéo dài là thời điểm dễ gia tăng các bệnh lý liên quan đến rượu bia, đặc biệt là tổn thương gan. Việc uống rượu liên tục nhiều ngày, không kiểm soát là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây viêm gan do rượu và các biến chứng nguy hiểm”, BS Tuyên nói.

Khuyến cáo của bác sĩ

BS CKII Mã Phước Nguyên, Phó khoa Nội tiêu hoá, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Người dân lưu ý chỉ sử dụng rượu có nguồn gốc rõ ràng, tránh rượu không nhãn mác hoặc sang chiết. Người dân không nên uống khi đói, không uống nhanh, không ép uống và tuyệt đối không lái xe sau khi sử dụng rượu bia”.

Bác sĩ khuyến cáo, để bảo vệ sức khỏe trong dịp nghỉ lễ, người dân cần duy trì thói quen uống rượu bia có kiểm soát, tránh sử dụng liên tục trong nhiều ngày. Trước khi uống, cần ăn uống đầy đủ, ưu tiên các thực phẩm giàu đạm và chất béo nhằm làm chậm quá trình hấp thu cồn, từ đó giảm tác động lên gan và dạ dày.

Đồng thời, người dân tuyệt đối không ép uống khi cơ thể không cho phép và nên dành thời gian nghỉ ngơi, vận động nhẹ thay vì chỉ tập trung vào các cuộc nhậu kéo dài.

Trong quá trình sử dụng rượu bia, người dân không nên pha trộn nhiều loại đồ uống có cồn khác nhau, cần chú ý đến nồng độ cồn để tránh vượt quá khả năng dung nạp của cơ thể.

Việc uống xen kẽ nước lọc là cần thiết, giúp pha loãng nồng độ cồn trong máu và hạn chế tình trạng mất nước. Đây là những biện pháp đơn giản nhưng có thể góp phần giảm đáng kể nguy cơ tổn thương gan và các cơ quan khác.

Bên cạnh đó, việc theo dõi các dấu hiệu bất thường sau khi uống rượu bia là rất quan trọng. Nếu xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi kéo dài, chán ăn, vàng da, đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, đau bụng hoặc khó thở, người dân không nên chủ quan hay tự xử trí tại nhà. Thay vào đó, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Bác sĩ nhấn mạnh, kiểm soát rượu bia không chỉ giúp hạn chế các nguy cơ cấp tính mà còn là giải pháp lâu dài để bảo vệ chức năng gan và sức khỏe tổng thể.

Chủ động điều chỉnh thói quen sinh hoạt, lắng nghe cơ thể và sử dụng rượu bia một cách có trách nhiệm chính là cách để mỗi người vừa đảm bảo an toàn, vừa tận hưởng trọn vẹn niềm vui trong dịp nghỉ lễ.