Sẽ công nhận văn bằng do nước ngoài đào tạo bằng hình thức trực tuyến

Đây là đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tại dự thảo Thông tư quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.

Dự thảo quy định điều kiện chung và các điều kiện cụ thể theo từng phương thức đào tạo như: học trực tiếp tại nước ngoài; liên kết đào tạo tại nước ngoài; liên kết đào tạo tại Việt Nam; học trực tuyến; trực tiếp kết hợp trực tuyến; học từ xa; học qua phát thanh - truyền hình.

Đồng thời, bổ sung yêu cầu đối với bằng tiến sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học theo phương thức đào tạo trực tiếp nếu phải thực hiện nghiên cứu thực địa tại nước khác.

Theo Bộ GD&ĐT, các nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm tăng cường kiểm soát chất lượng nguồn nhân lực đi đào tạo tại nước ngoài, khuyến khích học tập suốt đời, tạo điều kiện để người Việt Nam theo học và tiếp thu kiến thức từ các cơ sở giáo dục hoạt động hợp pháp ở các quốc gia có nền giáo dục phát triển.

(Ảnh minh họa: idp)

Đáng chú ý, thủ tục công nhận văn bằng được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần. Đối với các thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu ngành, cơ quan có thẩm quyền sẽ khai thác, sử dụng để thay thế thành phần hồ sơ và không yêu cầu nộp bản giấy hoặc bản chứng thực điện tử của các giấy tờ đã có dữ liệu. Dự thảo cũng không yêu cầu công chứng dịch đối với văn bằng bằng tiếng Anh đã có thông tin xác thực trực tiếp.

Dự thảo cũng quy định cụ thể từng trường hợp được công nhận, mức độ công nhận và từng loại kết quả xử lí hồ sơ gồm: Giấy công nhận văn bằng theo bậc trình độ trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam; Giấy công nhận văn bằng theo bậc trình độ của hệ thống giáo dục nước cấp bằng; Thông báo kết quả xử lí hồ sơ công nhận văn bằng đối với văn bằng không đủ điều kiện công nhận.

Các loại giấy tờ này đã được mẫu hóa nhằm bảo đảm thống nhất hồ sơ thủ tục hành chính, giúp cơ quan thụ lí ghi đầy đủ thông tin cần thiết, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục và tạo thuận lợi cho người dân.

Về thẩm quyền công nhận văn bằng của giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, dự thảo đưa ra 2 phương án:

Phương án 1: Phân cấp cho người đứng đầu đơn vị cung cấp dịch vụ công về công nhận văn bằng.

Phương án 2: Giữ quy định hiện hành, theo đó thủ trưởng đơn vị có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quản lí nhà nước về công tác văn bằng, chứng chỉ có thẩm quyền công nhận văn bằng của giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Trong đó, phương án 1 được thiết kế theo nguyên tắc cơ quan nào thực hiện thủ tục công nhận văn bằng thì cơ quan đó có thẩm quyền công nhận văn bằng, kí cấp giấy công nhận văn bằng; cơ quan quản lí nhà nước không làm thay đơn vị sự nghiệp cung ứng dịch vụ công.