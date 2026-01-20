Kiến nghị công nhận giảng viên là bác sĩ nội trú tương đương tiến sĩ

Bộ GD&ĐT đang tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học (Thay thế Nghị định số 99/2019/NĐ-CP).

Góp ý về dự thảo Nghị định, Bộ Y tế đề nghị quy định rõ việc công nhận trình độ chuyên sâu sau đại học trong lĩnh vực sức khỏe (người có văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa, dược sĩ chuyên khoa và văn bằng chuyên khoa các chuyên ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe) có giá trị tương đương tiến sĩ trong việc tính toán tỷ lệ giảng viên cơ hữu đối với các cơ sở giáo dục đại học trong lĩnh vực sức khỏe.

(Ảnh minh họa).

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng cho rằng, về điều kiện công nhận đại học, các tiêu chí quy định tại Điều 5 và Điều 11 của dự thảo (về quy mô đào tạo, số lượng trường trực thuộc, số lượng ngành đào tạo tiến sĩ) là chưa phù hợp và khó khả thi đối với các cơ sở giáo dục đại học trong lĩnh vực sức khỏe.

Bộ Y tế đề nghị Bộ GD&ĐT xem xét, bổ sung quy định tiêu chí đặc thù cho các cơ sở giáo dục đại học trong lĩnh vực sức khỏe.

Bộ Y tế lý giải, các chỉ tiêu như quy mô đào tạo chính quy từ 25.000 người trở lên, có ít nhất 5 trường thuộc và 25 ngành đào tạo tiến sĩ không phù hợp với mô hình đào tạo y khoa vốn đòi hỏi chất lượng chuyên sâu, quy mô nhỏ và thực hành bệnh viện khắt khe.

Bộ Y tế cũng cho rằng quy định hiện tại không phù hợp với chủ trương của Đảng và Chính phủ (Nghị quyết 72- NQ/TW) về việc xây dựng các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm trong lĩnh vực sức khỏe.

Về giảng viên quốc tế, dự thảo yêu cầu tỷ lệ giảng viên quốc tế tối thiểu 5%. Bộ Y tế đề nghị cân nhắc giảm tỷ lệ này hoặc có lộ trình cụ thể vì giảng viên quốc tế ngành y thường chỉ tham gia ngắn hạn, khó tính vào tỷ lệ cơ hữu.

Không bổ sung tiêu chí riêng với ngành sức khỏe khi công nhận đại học

Trả lời kiến nghị này, Bộ GD&ĐT cho biết, theo quy định của Luật Giáo dục đại học, việc công nhận đại học được xây dựng trên cơ sở nhận diện mô hình tổ chức và năng lực tổng thể của cơ sở giáo dục đại học, không phân chia điều kiện công nhận theo từng lĩnh vực đào tạo.

Dự thảo Nghị định kế thừa đúng tinh thần của Luật, quy định một hệ tiêu chí chung, thống nhất để bảo đảm tính minh bạch, đồng bộ và tránh phân mảnh hệ thống pháp luật. Đối với lĩnh vực sức khỏe, Bộ GD&ĐT ghi nhận đặc thù về mô hình đào tạo chuyên sâu, gắn với thực hành bệnh viện và quy mô đào tạo không lớn.

Tuy nhiên, các điều kiện về quy mô đào tạo, số lượng trường thuộc, số lượng ngành đào tạo trình độ tiến sĩ tại dự thảo Nghị định không nhằm đánh giá chất lượng chuyên môn của từng lĩnh vực, mà nhằm phân biệt mô hình “đại học” với “trường đại học” về quy mô tổ chức, phạm vi đào tạo và vai trò trong hệ thống giáo dục đại học. Ban soạn thảo đã tiếp thu cập nhật quy mô đào tạo của đại học trong bản dự thảo Nghị định.

Chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm trong lĩnh vực sức khỏe được thực hiện thông qua cơ chế đầu tư, đặt hàng, giao nhiệm vụ và chính sách phát triển chuyên ngành, không đồng nhất với điều kiện công nhận mô hình đại học. Việc bổ sung tiêu chí đặc thù theo lĩnh vực trong điều kiện công nhận đại học có thể dẫn đến thiếu thống nhất trong áp dụng pháp luật, làm phát sinh cơ chế xin – cho và không phù hợp với khuôn khổ của Luật Giáo dục đại học.

Do đó, Bộ GD&ĐT bảo lưu quy định tại dự thảo Nghị định, không bổ sung tiêu chí riêng đối với lĩnh vực sức khỏe trong điều kiện công nhận đại học; đồng thời tiếp tục thực hiện các chính sách chuyên ngành phù hợp để phát triển các cơ sở đào tạo y khoa trọng điểm theo chủ trương của Đảng và Chính phủ.

Bộ GD&ĐT không tiếp thu đề xuất tính bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa tương đương tiến sĩ khi xét tỷ lệ giảng viên trường Y, Dược

Đồng thời, Bộ GD&ĐT đã rà soát các ý kiến góp ý liên quan đến tỷ lệ giảng viên quốc tế, trình độ giảng viên và tỷ lệ sinh viên quốc tế khi áp dụng các điều kiện công nhận đại học và bảo lưu quy định tại dự thảo Nghị định.

Thứ nhất, về tỷ lệ giảng viên quốc tế. Quy định tỷ lệ giảng viên quốc tế tối thiểu 5% được xây dựng nhằm phản ánh mức độ hội nhập quốc tế của mô hình đại học, không nhằm yêu cầu giảng viên quốc tế phải tham gia với tư cách cơ hữu dài hạn. Việc tham gia giảng dạy, nghiên cứu của giảng viên quốc tế có thể thực hiện dưới nhiều hình thức hợp tác học thuật khác nhau theo quy định của pháp luật. Do đó, Bộ GD&ĐT không điều chỉnh giảm tỷ lệ hoặc quy định lộ trình riêng theo từng lĩnh vực đào tạo.

Thứ hai, về việc công nhận trình độ chuyên sâu sau đại học trong lĩnh vực sức khỏe tương đương tiến sĩ. Bộ GD&ĐT ghi nhận giá trị và tính đặc thù của các văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa, dược sĩ chuyên khoa và các văn bằng chuyên khoa trong lĩnh vực sức khỏe. Tuy nhiên, theo khung trình độ quốc gia và quy định hiện hành, các văn bằng này không được xác định là tương đương với trình độ tiến sĩ trong hệ thống giáo dục đại học.

Việc quy định tương đương trình độ trong điều kiện công nhận đại học vượt quá phạm vi của Nghị định và không bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, do đó Bộ GD&ĐT không tiếp thu đề xuất này.