Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 20/1/2026 - XSBTR 20/1

XSBTR 20/1. Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 20/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBTR 20/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTR 20/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 20/1/2026 - Xổ số Bến Tre thứ Ba ngày 20/1/2026

Xem thêm KQXSBTR các ngày mở thưởng gần đây nhất

- XSBTR 13/1, kết quả xổ số Bến Tre thứ Ba ngày 13/1/2026

XSBTR 13/1, kết quả xổ số Bến Tre ngày 13/1/2026.

- XSBTR 6/1/2026

XSBTR 6/1, kết quả xổ số Bến Tre ngày 6/1/2026.

- XSBTR 30/12/2025

XSBTR 30/12, kết quả xổ số Bến Tre ngày 30/12/2025.

- XSBTR 23/12/2025

XSBTR 23/12, kết quả xổ số Bến Tre ngày 23/12/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSBTR

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bến Tre gồm các hạng giải như sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ khác một chữ số ở hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé khác một chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm nghìn), giá trị mỗi giải là 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm có đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm có đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm có đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm có đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm có đài Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm có đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm có đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 20/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.