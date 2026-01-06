Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 6/1/2026 - XSBTR 6/1

XSBTR 6/1. Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 6/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBTR 6/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTR 6/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 6/1/2026 - Xổ số Bến Tre thứ Ba ngày 6/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSBTR

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bến Tre gồm các hạng giải như sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai chữ số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trùng số đầu tiên (chữ số hàng trăm nghìn) và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng nhận 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau.

- XSMN thứ 3 được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu.

- XSMN thứ 4 được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.

- XSMN thứ 5 được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận.

- XSMN thứ 6 được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh.

- XSMN thứ 7 được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang, TP.HCM, Long An, Bình Phước.

- XSMN Chủ nhật được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng.

Theo dõi kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 6/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.