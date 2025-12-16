Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 16/12/2025 - XSBTR 16/12

XSBTR 16/12. Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 16/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBTR 16/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTR 16/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 16/12/2025 - Xổ số Bến Tre thứ Ba ngày 16/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSBTR

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bến Tre gồm các hạng giải như sau:

- Giải đặc biệt (trùng 6 số): 1 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trùng 5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trùng 5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (trùng 5 số): 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (trùng 5 số): 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (trùng 4 số): 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trùng 4 số): 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (trùng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (trùng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai quay số mở thưởng tại đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau.

- XSMN thứ Ba quay số mở thưởng tại đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu.

- XSMN thứ Tư quay số mở thưởng tại đài Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ.

- XSMN thứ Năm quay số mở thưởng tại đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang.

- XSMN thứ Sáu quay số mở thưởng tại đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương.

- XSMN thứ Bảy quay số mở thưởng tại đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật quay số mở thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 16/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.