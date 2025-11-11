Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 11/11/2025 - XSBTR 11/11

XSBTR 11/11. Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 11/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre. Kết quả XSBTR 11/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTR 11/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 11/11/2025 - XS đài Bến Tre thứ Ba ngày 11/11/2025

Cơ cấu giải thưởng XSBTR

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bến Tre gồm các hạng giải như sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai sẽ quay số mở thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM.

- XSMN thứ Ba sẽ quay số mở thưởng tại đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu.

- XSMN thứ Tư sẽ quay số mở thưởng tại đài Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ.

- XSMN thứ Năm sẽ quay số mở thưởng tại đài An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh.

- XSMN thứ Sáu sẽ quay số mở thưởng tại đài Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh.

- XSMN thứ Bảy sẽ quay số mở thưởng tại đài Hậu Giang, Long An, Bình Phước và TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật sẽ quay số mở thưởng tại đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt.

