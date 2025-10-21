Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 21/10/2025 - XSBTR 21/10

XSBTR 21/10. Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 21/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre. Kết quả XSBTR 21/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTR 21/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 21/10/2025 - XS đài Bến Tre thứ Ba ngày 21/10/2025

Xem lại kết quả XSBTR các ngày quay số mở thưởng gần đây nhất

- XSBTR 14/10, kết quả xổ số Bến Tre thứ Ba ngày 14/10/2025

XSBTR 14/10, kết quả xổ số Bến Tre ngày 14/10/2025.

- XSBTR 7/10/2025

XSBTR 7/10, kết quả xổ số Bến Tre ngày 7/10/2025.

- XSBTR 30/9/2025

XSBTR 30/9, kết quả xổ số Bến Tre ngày 30/9/2025.

- XSBTR 23/9/2025

XSBTR 23/9, kết quả xổ số Bến Tre ngày 23/9/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSBTR

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bến Tre gồm các hạng giải như sau:

- 1 giải đặc biệt: trị giá 2 tỷ đồng, dành cho vé trúng 6 số với kết quả công bố.

- 10 giải nhất: mỗi giải trúng được 30 triệu đồng, dành cho vé trúng 5 số với kết quả công bố.

- 10 giải nhì: mỗi giải trúng được 15 triệu đồng, dành cho vé trúng 5 số với kết quả công bố.

- 20 giải ba: mỗi giải trúng được 10 triệu đồng, dành cho vé trúng 5 số với kết quả công bố.

- 70 giải tư: mỗi giải trúng được 3 triệu đồng, dành cho vé trúng 5 số với kết quả công bố.

- 100 giải năm: mỗi giải trúng được 1 triệu đồng, dành cho vé trúng 4 số với kết quả công bố.

- 300 giải sáu: mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng, dành cho vé trúng 4 số với kết quả công bố.

- 1.000 giải bảy: mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng, dành cho vé trúng 3 số với kết quả công bố.

- 10.000 giải tám: mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng, dành cho vé trúng 2 số với kết quả công bố.

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: trúng 5 số sau cùng so với giải đặc biệt (tức chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai được quay số mở thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM.

- XSMN thứ Ba được quay số mở thưởng tại đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu.

- XSMN thứ Tư được quay số mở thưởng tại đài Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ.

- XSMN thứ Năm được quay số mở thưởng tại đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh.

- XSMN thứ Sáu được quay số mở thưởng tại đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long.

- XSMN thứ Bảy được quay số mở thưởng tại đài Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật được quay số mở thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 21/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.