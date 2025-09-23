Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 23/9/2025 - XSBTR 23/9

XSBTR 23/9. Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 23/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre. Kết quả XSBTR 23/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTR 23/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 23/9/2025 - XS đài Bến Tre thứ Ba ngày 23/9/2025

Cơ cấu giải thưởng XSBTR

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bến Tre gồm các giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải trúng 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với kết quả giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: cho các vé trúng số đầu tiên (hàng trăm nghìn) và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 có đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM quay thưởng.

- XSMN thứ 3 có đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu quay thưởng.

- XSMN thứ 4 có đài Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ quay thưởng.

- XSMN thứ 5 có đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh quay thưởng.

- XSMN thứ 6 có đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long quay thưởng.

- XSMN thứ 7 có đài Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM quay thưởng.

- XSMN Chủ nhật có đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang quay thưởng.

