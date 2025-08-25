Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 26/8/2025 - XSBTR 26/8

XSBTR 26/8. Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 26/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre. Kết quả XSBTR 26/8/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTR 26/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 26/8/2025 - Xổ số Bến Tre thứ Ba ngày 26/8/2025

Cơ cấu giải thưởng XSBTR

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bến Tre gồm các giải như sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: mỗi giải 6 triệu đồng, cho những vé chỉ khác một chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ khác chữ số hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Kết quả XSMN sẽ quay thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM.

- Thứ Ba: Kết quả XSMN sẽ quay thưởng tại đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu.

- Thứ Tư: Kết quả XSMN sẽ quay thưởng tại đài Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ.

- Thứ Năm: Kết quả XSMN sẽ quay thưởng tại đài An Giang, Bình Thuận và Tây Ninh.

- Thứ Sáu: Kết quả XSMN sẽ quay thưởng tại đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: Kết quả XSMN sẽ quay thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.

- Chủ nhật: Kết quả XSMN sẽ quay thưởng tại đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.

Theo dõi kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 26/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.