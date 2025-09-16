Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 16/9/2025 - XSBTR 16/9

XSBTR 16/9. Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 16/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre. Kết quả XSBTR 16/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTR 16/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 16/9/2025 - XS đài Bến Tre thứ Ba ngày 16/9/2025

Cơ cấu giải thưởng XSBTR

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bến Tre gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải nhận được 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: dành cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, trị giá 50 triệu đồng mỗi giải.

- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng, cho các vé trúng số đầu tiên (chữ số hàng trăm nghìn) và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: XSMN có đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM quay thưởng.

- Thứ 3: XSMN có đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu quay thưởng.

- Thứ 4: XSMN có đài Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ quay thưởng.

- Thứ 5: XSMN có đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh quay thưởng.

- Thứ 6: XSMN có đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long quay thưởng.

- Thứ 7: XSMN có đài Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM quay thưởng.

- Chủ nhật: XSMN có đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 16/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.