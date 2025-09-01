Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 2/9/2025 - XSBTR 2/9

XSBTR 2/9. Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 2/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre. Kết quả XSBTR 2/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTR 2/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 2/9/2025 - XS đài Bến Tre thứ Ba ngày 2/9/2025

Xem thêm KQXSBTR các ngày quay số mở thưởng gần đây nhất

- XSBTR 26/8, kết quả xổ số Bến Tre thứ Ba ngày 26/8/2025

XSBTR 26/8, kết quả xổ số Bến Tre hôm nay ngày 26/8/2025.

- XSBTR 19/8/2025

XSBTR 19/8, kết quả xổ số Bến Tre hôm nay ngày 19/8/2025.

- XSBTR 12/8/2025

XSBTR 12/8, kết quả xổ số Bến Tre hôm nay ngày 12/8/2025.

- XSBTR 5/8/2025

XSBTR 5/8, kết quả xổ số Bến Tre hôm nay ngày 5/8/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSBTR

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bến Tre gồm các giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải nhận được 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: dành cho những vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: mỗi giải 6 triệu đồng, dành cho các vé chỉ khác một số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ khác chữ số hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN quay số mở thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM.

- Thứ Ba: XSMN quay thưởng tại đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu.

- Thứ Tư: XSMN quay thưởng tại đài Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ.

- Thứ Năm: XSMN quay số mở thưởng tại đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh.

- Thứ Sáu: XSMN quay số mở thưởng tại đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương.

- Thứ Bảy: XSMN quay thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.

- Chủ nhật: XSMN quay số mở thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 2/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.