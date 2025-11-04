Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 4/11/2025 - XSBTR 4/11

XSBTR 4/11. Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 4/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre. Kết quả XSBTR 4/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTR 4/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 4/11/2025 - XS đài Bến Tre thứ Ba ngày 4/11/2025

Cơ cấu giải thưởng XSBTR

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bến Tre gồm các hạng giải như sau:

- Giải đặc biệt (có 6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (có 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (có 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (có 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (có 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (có 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (có 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.

- Giải bảy (có 3 số): gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 ngàn đồng.

- Giải tám (có 2 số): gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 ngàn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: cho các vé trúng 5 số sau cùng so với số trúng giải đặc biệt (tức chỉ sai 1 số ở hàng trăm ngàn), mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng/giải, dành cho các vé chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ các vé sai chữ số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai thực hiện quay thưởng tại đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp.

- XSMN thứ Ba thực hiện quay thưởng tại đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu.

- XSMN thứ Tư thực hiện quay thưởng tại đài Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ.

- XSMN thứ Năm thực hiện quay thưởng tại đài An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh.

- XSMN thứ Sáu thực hiện quay thưởng tại đài Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh.

- XSMN thứ Bảy thực hiện quay thưởng tại đài Hậu Giang, Long An, Bình Phước và TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật thực hiện quay thưởng tại đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.

Theo dõi kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 4/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.