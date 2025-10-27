Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 28/10/2025 - XSBTR 28/10

XSBTR 28/10. Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 28/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre. Kết quả XSBTR 28/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTR 28/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 28/10/2025 - XS đài Bến Tre thứ Ba ngày 28/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSBTR

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bến Tre gồm các hạng giải như sau:

- 1 giải đặc biệt: giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng, dành cho vé trúng 6 số với kết quả quay số mở thưởng.

- 10 giải nhất: mỗi giải 30 triệu đồng, dành cho vé trúng 5 số với kết quả quay số mở thưởng.

- 10 giải nhì: mỗi giải trúng được 15 triệu đồng, dành cho vé trúng 5 số với kết quả quay số mở thưởng.

- 20 giải ba: mỗi giải trúng được 10 triệu đồng, dành cho vé trúng 5 số với kết quả quay số mở thưởng.

- 70 giải tư: mỗi giải trúng được 3 triệu đồng, dành cho vé trúng 5 số với kết quả quay số mở thưởng.

- 100 giải năm: mỗi giải trúng được 1 triệu đồng, dành cho vé trúng 4 số với kết quả quay số mở thưởng.

- 300 giải sáu: mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng, dành cho vé trúng 4 số với kết quả quay số mở thưởng.

- 1.000 giải bảy: mỗi giải 200 nghìn đồng, dành cho vé trúng 3 số với kết quả công bố.

- 10.000 giải tám: mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng, dành cho vé trúng 2 số với kết quả quay số mở thưởng.

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: trúng 5 chữ số sau cùng theo đúng thứ tự so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: mỗi giải được 6 triệu đồng tiền thưởng, cho các vé chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt 6 chữ số (ngoại trừ vé sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 sẽ quay số mở thưởng tại đài TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau.

- XSMN thứ 3 sẽ quay số mở thưởng tại đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu.

- XSMN thứ 4 sẽ quay số mở thưởng tại đài Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ.

- XSMN thứ 5 sẽ quay số mở thưởng tại đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh.

- XSMN thứ 6 sẽ quay số mở thưởng tại đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long.

- XSMN thứ 7 sẽ quay số mở thưởng tại đài Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật sẽ quay số mở thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang.

