Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 18/11/2025 - XSBTR 18/11

XSBTR 18/11. Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 18/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre. Kết quả XSBTR 18/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bến Tre gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.
- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải.
- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.
- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: Chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.
- XSMN thứ Hai thực hiện quay thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM.
- XSMN thứ Ba thực hiện quay thưởng tại đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu.
- XSMN thứ Tư thực hiện quay thưởng tại đài Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ.
- XSMN thứ Năm thực hiện quay thưởng tại đài An Giang, Bình Thuận và Tây Ninh.
- XSMN thứ Sáu thực hiện quay thưởng tại đài Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long.
- XSMN thứ Bảy thực hiện quay thưởng tại đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang và TP.HCM.
- Xổ số miền Nam Chủ nhật thực hiện quay thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang.
