Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 13/1/2026 - XSBTR 13/1

XSBTR 13/1. Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 13/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBTR 13/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTR 13/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 13/1/2026 - Xổ số Bến Tre thứ Ba ngày 13/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSBTR

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bến Tre gồm các hạng giải như sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải sẽ nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau.

- XSMN thứ 3 được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu.

- XSMN thứ 4 được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng.

- XSMN thứ 5 được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.

- XSMN thứ 6 được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.

- XSMN thứ 7 được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang, Long An, TP.HCM, Bình Phước.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng.

Theo dõi kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 13/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.