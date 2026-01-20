Hà Nội cấm ô tô chiều La Thành - Voi Phục để thi công đường Vành đai 1

(VTC News) -

Ngày 20/1, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao Nguyễn Chí Thanh – La Thành và các khu vực lân cận phục vụ thi công cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục.

Theo phương án điều chỉnh, Sở Xây dựng cấm ô tô lưu thông trên đường La Thành, chiều từ La Thành đi Voi Phục. Thời gian thực hiện từ 25/1 đến 28/4.

Các xe được phân luồng theo các hướng sau:

Nguyễn Chí Thanh → Huỳnh Thúc Kháng kéo dài → Voi Phục → La Thành.

Nguyễn Chí Thanh → Chùa Láng→ Huỳnh Thúc Kháng kéo dài→ Voi Phục → La Thành.

Nguyễn Chí Thanh → Đào Tấn → đường Vành đai 2 dưới thấp → đường Cầu Giấy → La Thành.

Sở Xây dựng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông. Phòng Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao.

Phòng Cảnh sát giao thông hướng dẫn chủ đầu tư, nhà thầu thi công thực hiện di chuyển hệ thống đèn tín hiệu giao thông, điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu giao thông tại nút Nguyễn Chí Thanh – La Thành và các nút lân cận cho phù hợp với phương án và lưu lượng phương tiện sau khi điều chỉnh tổ chức giao thông.

UBND các phường Giảng Võ, Láng được đề nghị tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận.