Người dân Đê La Thành cấp tập dọn đồ đạc, bàn giao mặt bằng làm đường Vành đai 1

Dự án mở rộng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài hơn 2,2 km, mặt cắt ngang 50 m, là một trong những công trình trọng điểm của Hà Nội nhằm giảm ùn tắc giao thông nội đô. Điểm đầu tuyến giao với đường Cát Linh - La Thành - Yên Lãng tại Hoàng Cầu, điểm cuối tại nút giao Voi Phục. Với tổng mức đầu tư hơn 7.800 tỷ đồng, dự án này được mệnh danh là tuyến đường "đắt nhất hành tinh".
Công trình được phê duyệt từ tháng 12/2017 và dự kiến hoàn thành năm 2020, nhưng tiến độ bị chậm do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Tại các buổi làm việc gần đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 15/12.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News trong các ngày từ 10-12/12, dọc đoạn đường Đê La Thành, công tác giải phóng mặt bằng đang được triển khai khẩn trương. Toàn bộ tuyến đường được rào chắn để đảm bảo an toàn, chỉ cho các hộ dân nằm trong diện thu hồi vào di chuyển đồ đạc.
Hàng chục công nhân cùng máy khoan bê tông, máy cắt, máy xúc hoạt động liên tục, phá dỡ từng dãy nhà mặt phố.
Nhân viên điện lực cũng có mặt để thu hồi dây dẫn, công tơ và tháo dỡ hệ thống điện, đảm bảo an toàn trước khi máy móc tiếp tục phá dỡ.
Sau khi các căn nhà được tháo dỡ, từng mảng bê tông, gạch vỡ và những thanh sắt lộ ra, nằm ken dọc tuyến phố Đê La Thành.
Công nhân môi trường và lực lượng thi công liên tục thu gom, vận chuyển phế thải để mở lối cho các thiết bị cơ giới tiếp cận hiện trường.
Một số hộ dân tất bật chuyển đồ đạc đến nơi tái định cư. Theo chia sẻ của một người dân sinh sống hơn 40 năm trên phố Đê La Thành, căn nhà này gắn bó cả nửa đời người, rời đi không tránh khỏi bịn rịn. Nhưng ông hiểu tuyến phố đã quá tải nhiều năm, muốn thay đổi thì phải nhường chỗ cho dự án. "Gia đình tôi đã nhận đền bù và chuẩn bị chuyển hẳn. Chỉ mong công trình hoàn thành sớm để đường sá thoáng hơn, đi lại đỡ vất vả", người này nói.
Sau nhiều ngày được vận động, các hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng cho chính quyền, thể hiện sự chia sẻ vì lợi ích chung. "Chúng tôi đã sống cả đời trên con phố này, nhưng thấy việc mở rộng đường là cần thiết. Mọi người đều gỡ đồ đạc, chuẩn bị chuyển đi trong cảm giác vừa tiếc nuối vừa tin tưởng vào sự phát triển của Thủ đô”, bà L.T.T. (56 tuổi, ở phố Đê La Thành) chia sẻ.
Cùng thời điểm, nhiều người cũng đến thu mua sắt thép và các vật liệu còn có thể tận dụng tại khu vực vừa được tháo dỡ.
Việc phá dỡ và bàn giao mặt bằng tại phố Đê La Thành là bước quan trọng trong tiến trình hoàn thiện dự án Vành đai 1.
Với sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy Hà Nội và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác giải phóng mặt bằng của dự án đến nay cơ bản hoàn thành. Tổng diện tích thu hồi đạt 153.341 m², liên quan đến 1.983 hộ và tổ chức. Trong đó, phường Ô Chợ Dừa và phường Giảng Võ hoàn thành toàn bộ 591/591 và 795/795 hộ. Phường Láng đã hoàn thành 596/597 hộ, còn một tổ chức đang hoàn tất thủ tục bàn giao mặt bằng.
Chỉ trong hơn 5 tháng từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (từ 1/7/2025), các phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ, Láng đã hoàn thành bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thu hồi đất đối với 1.295 hộ dân.
Trong những ngày tới, các đơn vị thi công tiếp tục đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn, vệ sinh và trật tự đô thị, nhằm hoàn thành đúng hạn đã đề ra.