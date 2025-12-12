Người dân Đê La Thành cấp tập dọn đồ đạc, bàn giao mặt bằng làm đường Vành đai 1

Một số hộ dân tất bật chuyển đồ đạc đến nơi tái định cư. Theo chia sẻ của một người dân sinh sống hơn 40 năm trên phố Đê La Thành, căn nhà này gắn bó cả nửa đời người, rời đi không tránh khỏi bịn rịn. Nhưng ông hiểu tuyến phố đã quá tải nhiều năm, muốn thay đổi thì phải nhường chỗ cho dự án. "Gia đình tôi đã nhận đền bù và chuẩn bị chuyển hẳn. Chỉ mong công trình hoàn thành sớm để đường sá thoáng hơn, đi lại đỡ vất vả", người này nói.